(Montréal) Alors que le démantèlement du campement de la rue Notre-Dame a commencé lundi matin, un organisme communautaire dénonce déjà la manière dont « l’opération est gérée ».

Véronique Lauzon

La Presse

À la suite d'un incendie à l’intérieur d’une des tentes samedi, le service des incendies a ordonné l’évacuation du campement de sans-logis situé près de la rue Notre-Dame Est, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où se trouvait encore une soixantaine de tentes.

Tôt lundi matin, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ainsi installé un périmètre de sécurité autour du campement pour commencer l’évacuation.

Louise Desrosiers, chef de section au Service de sécurité incendie de Montréal, a mentionné lundi vers 11 h que tout se passait « dans le calme » et que les autorités avaient déjà évacué une vingtaine de personnes. « Il nous en reste environ une quarantaine. Donc, on prévoit passer une partie de la journée ici pour s’assurer que tout se passe bien dans le respect de nos citoyens. »

Tout près du périmètre de sécurité, des manifestants exprimaient leur désaccord. « Évincez le SPVM », pouvait-on lire sur une affiche. « Soutien aux campeurs », lisait-on sur une autre. Devant eux, des agents du Groupe d’intervention (GTI) s’assuraient qu’ils ne pénètrent pas à l’intérieur du périmètre de sécurité.

Loin de trouver que tout se passe « dans le calme », Laury Bacro trouvait plutôt « terrible » et « extrêmement problématique » la manière dont l’opération était gérée. « À 7 h 30, j’étais sur Notre-Dame avec une trentaine de personnes qui étaient là en solidarité. On a été poussés et poivrés par les policiers », a dit l’organisatrice communautaire du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).

Elle a déploré également que les travailleurs sociaux ne puissent avoir accès au site pour collaborer avec les policiers. « Les organismes communautaires, qui sont en relation avec ces personnes depuis des mois, ne peuvent pas avoir accès aux campeurs. Il n’y a donc aucun soutien qui est possible. Les campeurs sont vraiment isolés. »

Comme l’a expliqué Mme Desrosiers, lorsque les citoyens sont évacués, les autorités numérotent leur tente pour que leurs effets personnels soient ensuite entreposés. Pour ce qui est des campeurs, « ils sont pris en charge par des organismes en collaboration avec des partenaires avec la Ville. On prend soin d’eux pour s’assurer qu’ils soient dans un endroit sécuritaire et qu’ils aient tout le nécessaire pour les jours à venir », a expliqué Louise Desrosiers.

Encore quelques campeurs pliaient et rangeaient leur tente, lundi en fin d’avant-midi. Près d’un campement, un drapeau pirate se trouvait à côté de la porte d’entrée. Un autre avait une affiche « Au moins une place au frête criss ! ». Tout près d’un sapin de Noël, un chien tournait autour de son maître qui rangeait lentement ses effets personnels.

« On n’a pas mis de barrière de temps. Ça va durer le temps que ça va durer, a ajouté Mme Desrosiers à propos du démantèlement qui pourrait prendre plusieurs heures. On va le faire comme il faut, dans le respect de nos citoyens. »