Des explosifs centenaires ainsi que la COVID-19 retarderont la mise en service du Réseau express métropolitain (REM). L’ouverture de la branche située sous le tunnel Mont-Royal est reportée de 18 mois à la suite d’une détonation « imprévue » en juillet, tandis que la pandémie a retardé plusieurs autres travaux.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On a eu une détonation imprévue lors du forage, le 21 juillet. Aucun travailleur n’a été blessé. La cause la plus probable, c’est un ancien trou de forage contenant des résidus d’explosifs, datant de la période de construction, entre 1912 et 1918 », a révélé le chef du bureau de projet du REM, Jean-Marc Arbaud. Selon l’enquête, la détonation est survenue à la suite d’un contact thermique avec des résidus de nitroglycérine.

L’incident a causé « un réel impact sur l’échéancier », entre autres parce que les méthodes de travail ont dû être rapidement modifiées. Prévue pour le printemps 2022, l’ouverture du tunnel, situé entre Du Ruisseau et la Gare centrale, ira donc à l’automne 2023. Par mesure de sécurité, les 30 000 trous de forages requis pendant les travaux devront maintenant se réaliser via caméra et un système de contrôle à distance.

Nul employé ne pourra être à moins de 50 mètres du lieu de forage. En deçà de 585 mètres, les ouvriers devront être dans une cabine protégée. Selon M. Arbaud, ces nouvelles réalités, quoique nécessaires, empêcheront de travailler « de façon superposée et de mener différentes tâches en parallèle » dans le tunnel.

Il est possible qu’il reste d’autres explosifs dans le tunnel […], d’où l’impact sur l’échéancier. On doit prendre toutes les précautions. Jean-Marc Arbaud, chef du bureau de projet du REM

La détérioration plus importante du tunnel au centre-ville est aussi un facteur qui aurait retardé l’échéancier, selon le bureau de projet. « Avec l’arrêt des trains, on s’est rendus compte que les conditions générales de ce tunnel sont déficientes et qu’il faut procéder à un certain nombre de travaux pour assurer sa durabilité », ajoute M. Arbaud. L’usage de sel de déglaçage sur McGill College et l’absence de membranes d’étanchéité sur le tunnel pourraient notamment expliquer sa décrépitude.

Retards et coûts en plus, Québec n’épongera pas

Sur la Rive-Sud, la mise en service de l’antenne reliant la station Brossard à la gare Centrale, qui devait voir le jour dès la fin 2021, est également reportée de « trois à six mois », en raison des impacts de la pandémie, a annoncé le bureau de projet. Ce service devrait finalement être mis sur pied au printemps ou à l’été 2022.

Trois autres tronçons du REM sont aussi reportés dans la foulée de la pandémie de COVID-19, qui fragilise les activités du chantier. Celle d’Anse-à-l’Orme, prévue pour 2023, est repoussée au printemps 2024, incluant un bout de l’antenne Deux-Montagnes jusqu’à la station Sunnybrooke.

L’antenne Deux-Montagnes ne verra finalement pas le jour avant l’automne 2024. Elle devait être livrée pour la fin 2023. L’antenne vers l’aéroport international Montréal-Trudeau est aussi retardée d’un an, de la fin 2023 à la fin 2024.

Ces retards auront forcément « un impact à la hausse sur les coûts », a reconnu le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Macky Tall. « Nous sommes à estimer quels vont être les impacts complets, en travaillant très fort pour les minimiser. Ça fera l’objet d’une mise à jour additionnelle », a-t-il assuré. À eux seuls, les travaux de renforcement dans le tunnel Mont-Royal coûteront environ 80 millions.

Québec, de son côté, n’entend pas assumer ces dépassements de coûts. « La contribution financière du gouvernement demeurera à 1,28 milliard, martèle la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau. Par conséquent, tout coût additionnel associé à ce retard devront être entièrement assumés par la Caisse. »

« On s’y attendait »

Joint par La Presse, le porte-parole du comité des usagers du train Deux-Montagnes, Francis Milaire, affirme que tous ces reports ne le surprennent guère. « On s’y attendait. Ce n’est pas une grande surprise, mais ça reste une déception pour beaucoup de gens », illustre-t-il.

Si les mesures de contournement offrent une alternative convenable dans le contexte actuel, elles ne pourront le faire lorsque le télétravail cessera d’un trait, croit M. Milaire. « Notre plus grosse crainte, c’est qu’on ne s’adapte pas dans le temps. En ce moment, le système fonctionne bien parce qu’il y a moins d’usagers, mais il ne pourrait pas accommoder 15 000 usagers. On est très inquiets pour la suite », dit-il.

Advenant un retour massif d’usagers, on se demande si le nombre de bus sera suffisant, et si cet afflux pourra réellement continuer. Francis Milaire, du comité des usagers du train Deux-Montagnes

Le REM est en construction depuis 2018. Il doit à terme comprendre 26 stations et s’étendra sur 67 km dans la région métropolitaine, avec quatre antennes reliées au centre-ville. Officiellement, ce projet est chiffré à 6,5 milliards, mais La Presse a déjà démontré que des factures se sont ajoutées en cours de route pour porter les coûts totaux à près de 7,5 milliards.