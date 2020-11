Souhaitant que « Montréal demeure une ville pour tout le monde, et pas seulement pour les plus nantis », la mairesse Valérie Plante a dévoilé jeudi matin son règlement pour une métropole mixte, modifié et repoussé de trois mois pour tenir compte des commentaires et inquiétudes exprimés ces derniers mois.

Isabelle Ducas

La Presse

« Si nous voulons que davantage de familles s’installent à Montréal, nous devons nous assurer d’avoir une offre de logements qui leur est destinée », a souligné Mme Plante en conférence de presse. « La crise de la COVID-19 a touché de plein fouet les populations les plus vulnérables, les familles et les ménages à revenu moyen, notamment ceux qui souhaitent accéder à la propriété à Montréal. »

Le nouveau règlement municipal exige que les promoteurs immobiliers améliorent l’offre en matière de logement social, abordable et familial, soit par la construction de logements, la cession de terrains ou une contribution financière. Il découle d’une promesse électorale du parti de Valérie Plante, Projet Montréal, qui avait promis d’exiger l’aménagement de 20 % de logements sociaux et tout autant de logements abordables et familiaux dans tout nouveau projet immobilier.

Une première version du règlement avait été dévoilée l’année dernière, mais dans sa nouvelle mouture, il devient plus flexible.

Par exemple, les exigences en matière de logements abordables sont d’abord concentrées dans deux secteurs en développement, à l’Île-des-Soeurs et à Saint-Laurent.

La Ville affirme que le règlement augmentera de seulement 0,8 à 1,9 % les coûts de construction des projets immobiliers, soit deux fois moins que ce qui était prévu l’an dernier.

Mme Plante a aussi annoncé que le règlement entrera en vigueur le 1er avril, soit trois mois plus tard que prévu.

Plus de détails à venir.