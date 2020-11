La mairesse de Montréal, Valérie Plante, propose un gel des salaires des élus montréalais comme contribution aux efforts de restrictions budgétaires de la Ville.

Isabelle Ducas

La Presse

« La COVID frappe durement plusieurs secteurs économiques et plusieurs personnes dans la population, alors on souhaite que les élus contribuent à l’effort budgétaire pour l’année 2020 en suspendant leur indexation salariale, qui est établie à 2,1 %, » a annoncé Mme Plante, lors de la réunion du comité exécutif de la Ville, mercredi matin.

« Ça représente une économie de plus de 130 000 $ pour le budget de la Ville de Montréal. Par les temps qui courent, toutes les économies sont les bienvenues. »

L'administration municipale a annoncé le mois dernier qu'elle prévoyait un déficit pouvant atteindre 129 millions dans son prochain budget, qui sera dévoilé le 12 novembre.

La proposition sera soumise aux élus lors du prochain conseil municipal, le 16 novembre,

Elle s’applique aux fonctions de mairesse, maires d’arrondissement, membres du comité exécutif, conseillers de ville et d’agglomérations et touche aussi la participation aux commissions permanentes.

« On veut montrer aux Montréalais et Montréalaises qu’on est solidaires et qu’on cherche à trouver des solutions, et à réinvestir ces petites, moyennes et grandes sommes dans les services aux citoyens », a conclu la mairesse.