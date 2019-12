Un groupe d’élus municipaux chargés d’étudier la réglementation sur la distribution de matériel publicitaire à Montréal recommande à l’administration Plante la formule «opt-in», à l’unanimité.

Mayssa Ferah

La Presse

Dans un mode de distribution «opt-in», ou option d’adhésion, ceux qui désirent recevoir du matériel publicitaire comme le Publisac doivent communiquer leur accord. C’est l’option conseillée pour Montréal et ses arrondissements par la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs, composée d’élus municipaux chargés d’étudier la question.

On conseille également l’interdiction des emballages en plastique pour le matériel publicitaire. Ils devraient être remplacés par des emballages qui n’ont pas à être séparés de leur contenu pour être adéquatement recyclés.

Cependant, la recommandation concernant la distribution comporte plusieurs conditions. Le contenu publicitaire distribué par Poste Canada devrait être assujetti à la même règlementation que les distributeurs de circulaires.

«C’est l’illogisme même de légiférer certains distributeurs, mais pas la société d’état», plaide Francesco Miele, conseiller municipal du district de Côte-de-Liesse et vice-président de la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs.

«La Ville de Montréal a le devoir d’aller chercher un engagement du fédéral, pour nous c’est une condition. Si on crée un monopole, on ne solutionne rien. Présentement il y a une incertitude à savoir si Poste Canada serait assujetti à notre règlement», poursuit-il.

Par respect pour le changement de cap qu’occasionnerait ce nouveau mode de distribution, le comité conseille un délai raisonnable avant l’entrée en vigueur du «opt-in» recommandé.

La production massive hebdomadaire a été au centre des discussions, confirme Francesco Miele. «Pourquoi produire quelque chose lorsqu’on sait que la personne ne le veut pas? Les personnes ont déjà le choix de ne pas recevoir [les circulaires], mais des gens ne prennent pas la peine de dire qu’ils n’en veulent pas.»

Dans le contexte d’une réduction à la source et de grands enjeux avec les centres de tri, le fardeau ne doit pas demeurer sur les épaules du citoyen, plaide-t-il.

Les recommandations traitent de matériel publicitaire, donc un journal ne serait pas concerné. Les journaux locaux sont cependant liés à la distribution de circulaires. La Ville doit les soutenir dans les démarches de transition, recommande la commission.

Le débat du Publisac

Bien que le rapport ait étudié la distribution de tout le matériel publicitaire en territoire montréalais, c’est le Publisac qui a beaucoup fait parler ces derniers mois. La question environnementale a été au cœur du débat entre partisans du Publisac et ceux qu’y opposent. Elle a beaucoup pesé dans la balance de la recommandation rendue publique jeudi soir par la commission. La production et la distribution génèrent des tonnes de papier et de plastique.

Toutefois, certains jugent que la modification du mode de distribution du Publisac porte préjudice aux ménages à faible revenu et à la distribution des journaux locaux.

Pour le moment, la distribution du Publisac, déployé sur 3 millions d’adresses au Québec, fonctionne selon le principe du «opt-out». Ceux qui choisissent de ne pas le recevoir indiquent leur décision sur leur porte à l’aide d’un auto-collant.

Les opposants au Publisac et autres publicités livrées par la poste préconisent l’adoption du système «opt-in».