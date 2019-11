Le service sur la ligne orange du métro de Montréal sera interrompu entre les stations Lionel-Groulx et Berri-UQAM jusqu’à au moins midi, a souligné la Société de transports de Montréal.

Raphael Pirro

La Presse

Une infiltration d’eau causée par un bris d’aqueduc à l’extérieur de la station Square-Victoria-OACI serait en cause, a indiqué Philippe Déry, porte-parole de la STM.

Pour l’instant, l’interruption n’affecte pas les autres lignes du réseau. L’achalandage risque d’être plus élevé sur la ligne verte, mais la STM assure que des autobus seront déployés en renfort pour pallier l’interruption.

Le porte-parole indique que le bris a causé une infiltration d’eau « assez significative » et que le Service incendie de Montréal ainsi que les Travaux publics de la Ville sont déjà sur place pour tenter de résoudre le problème.

Dans un premier temps, les travaux se concentreront sur le pompage et l’assèchement de la voie, une tâche périlleuse à cause de la présence conjointe d’eau et d’électricité. C'est seulement une fois l’assèchement terminé qu'il sera possible de réalimenter la ligne.

Plus de détails à venir.