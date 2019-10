Le pont Matte, à Terrebonne, sera complètement fermé durant la fin de la semaine du 25 octobre.

Janie Gosselin

La Presse

La structure, sur la route 344, doit subir « des travaux de réparation visant à garantir la sécurité et la fonctionnalité de la structure », a précisé dans un communiqué le ministère des Transports du Québec.

Le pont sera fermé à partir 21 h le vendredi 25 octobre, jusqu’à 5 h le lundi 28 octobre.

Le Ministère a suggéré un détour durant les travaux par la rue Charles-Aubert, autoroute 640 et la montée Dumais pour les automobilistes et par la rue Charles-Aubert, la piste cyclable du parc de la Croix et la rue Desjardins pour les cyclistes.