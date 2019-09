Le réaménagement du théâtre du parc La Fontaine coûtera plus cher que prévu

Les travaux pour le réaménagement du théâtre du parc La Fontaine coûteront plus cher que prévu. Les coûts de construction, d’abord estimés à 4,7 millions de dollars, devraient s’élever à 6,86 millions.

Janie Gosselin

La Presse

« L’écart de coûts résulte principalement de l’état de désuétude plus important que prévu du site, de la nécessité de refaire dans leur intégralité les infrastructures des gradins, d’ajouter des fonctionnalités scéniques, dont une nouvelle régie et du réaménagement du secteur du bâtiment des pompes de la fontaine lumineuse », précise la Ville de Montréal. Les honoraires de professionnels – architectes, architectes-paysagistes, ingénieurs, experts en installation scénographique – établis au pourcentage du coût du projet s’en trouvent ainsi augmentées, passant de 925 776,80 $ à un peu plus de 1,7 million en frais de services professionnels.

Parmi les travaux touchant le théâtre de la Verdure, fermé en 2014, on compte la reconstruction du bâtiment de scène extérieur, du dispositif scénique et des aménagements extérieurs incluant l’amphithéâtre, les aires publiques et de circulation.

L’augmentation des coûts a notamment été justifiée par la nécessité de refaire les gradins après une fuite de conduite souterraine, invisible à l’œil nu, mais ayant causé une infiltration majeure, la nécessité d’ajouter des fonctionnalités scéniques et la difficulté d’accès au site du théâtre.