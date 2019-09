La valeur municipale des propriétés de l’île de Montréal augmente en moyenne de 13,7 % avec l’entrée en vigueur du prochain rôle municipal qui couvre les années 2020-2021-2022.

André Dubuc

La Presse

La valeur des propriétés résidentielles grimpe de 15 % et le non résidentiel de 9,8 %.

Dans le secteur résidentiel, les hausses les plus fortes se concentrent dans la catégorie des maisons unifamiliales avec une moyenne de 16,7 %. Pour les condos, c’est 8,7 % et les plex, les unités comptant de 2 à 5 logements, à 13,9 %.

Au plan géographique, les villes de Mont-Royal, Beaconsfield, Hampstead, Westmount et Kirkland connaissent les plus fortes hausses, de 20 à 28 %. Les hausses les plus faibles sont observées dans l’est de l’île.

La valeur moyenne d’une maison sur l’île s’élève maintenant à 600 900 $. Le condo moyen vaut maintenant 365 000 $.