Les usagers de la route devront prévoir leurs déplacements ou s’armer de patience pour circuler pour entrer dans la métropole ou en sortir au cours du week-end.

Janie Gosselin

La Presse

Pont Jacques-Cartier

Les automobilistes en provenance de Longueuil verront la fermeture partielle d’une voie sur deux sur le pont Jacques-Cartier, à partir de vendredi, 22 h, jusqu’à lundi, 5 h. Les accès au pont en provenance de la route 134 est et de la rue Sainte-Hélène seront également fermés. Un détour est proposé par la 132 ouest, en faisant demi-tour à la sortie 79 pour prendre la 132 est et la sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier.

Une voie sur deux sera aussi fermée pour l’accès au pont en provenance de la route 132/134 ouest et de la Place Charles-Le Moyne. Enfin, la sortie du pont vers l’avenue De Lorimier sud sera aussi fermée. Un détour vers l’avenue De Lorimier nord, Sherbrooke est et D’Iberville est proposé. Les camions doivent plutôt passer par la rue Sherbrooke ouest et l’avenue Papineau.

En raison de ces fermetures, les deux voies du pont Victoria seront ouvertes en direction de Montréal seulement pour le week-end.

Pont Honoré-Mercier

De samedi 4 h à lundi 5 h, une voie sur deux sera fermée en direction de la Rive-Sud.

Échangeur Turcot

L’autoroute 720 est, entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Des détours sont prévus par la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 60 pour l’autoroute 10 ouest vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa ou la rue Saint-Antoine est.

Durant la même période, la bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 720 sera fermée, tout comme la bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 15 nord (Décarie).

Autoroute Décarie

Deux voies sur trois de l’autoroute 15, nord et sud, entre l’échangeur Turcot et la rue Sherbrooke, seront fermées de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Autoroute 13

De vendredi, 23 h, à samedi, 9 h, l’autoroute 13 nord sera complètement fermée entre la sortie 6 à Montréal et l’entrée du boulevard Samson à Laval. L’autoroute sera aussi fermée en direction sud, entre la sortie 15, à Laval, et l’entrée des boulevards Henri-Bourassa et Gouin, à Montréal.

Autoroute Bonaventure

À la hauteur du pont Victoria, deux voies sur trois de l’autoroute 10, en direction ouest, seront fermées dimanche de 6 h à 16 h. La sortie 2 de l’autoroute 10 ouest sera également fermée.