Côte-des-Neiges: un rond-point qui ne tourne pas rond

MORGANE GELLY

La Presse

Sur l'asphalte noir, de la peinture rouge délimite un rond-point approximatif à l'intersection des avenues Ekers et de Vimy, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Pour un peu, on pourrait y percevoir un Pac-Man. Les conducteurs ne semblent pas y voir plus clair.