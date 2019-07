Alerte d'orages violents sur le Grand Montréal ce soir

« À 17 h 33, les météorologues d'Environnement Canada surveillent une ligne d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle de la taille d'un petit pois à une pièce de dix cents et de la pluie forte », a indiqué l'agence fédérale.

La tempête devrait commencer tôt ce soir et cesser vers minuit.

« N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas : quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur ! », continue Environnement Canada. « De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. »