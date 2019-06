Un défilé de camions de pompiers sur l'avenue du Mont-Royal

La parade s'est conclue au parc La Fontaine où le public était invité à participer à différentes activités telles qu'une exposition de véhicules d'urgence, une caserne gonflable et un simulateur d'incendie. La journée s'est terminée par un banquet dans le parc.

Les Pompiers auxiliaires de Montréal existent depuis 1944. Ils sont présentement 26 membres bénévoles qui épaulent les pompiers pendant les incendies.

Ils distribuent « couvertures, boissons chaudes, rafraîchissements et vêtements secs aux sinistrés ou offrent les premiers soins aux pompiers blessés ou incommodés par la fumée », explique le Service de sécurité incendie de Montréal sur son site web.

« Ces hommes et ces femmes font partie de l'histoire de notre service, a écrit M. Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal dans un communiqué. Leur présence lors d'incendies et d'interventions majeurs fait la différence et est hautement appréciée ».