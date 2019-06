Le Petit Montréal: une oasis de fraîcheur dans une ville en chantier

Une fausse piscine. Des gradins et une terrasse suspendue. Des tables de pique-nique roses et jaunes. De la musique. Des 5 à 7 arrosés de vin nature. Tout ça, en plein centre-ville, ou plutôt en plein chantier de réfection de la rue Sainte-Catherine, à l'ombre des grues et des marteaux-piqueurs.

Le Petit Montréal, un espace éphémère aménagé au square Phillips, a été inauguré en fin d'après-midi, hier, sous un soleil radieux et une température avoisinant les 28 °C, une semaine plus tard que prévu en raison de la pluie. Son but ? Réconcilier les Montréalais avec la principale artère commerciale de la ville, où ont lieu des travaux sept jours sur sept depuis des mois. Et du même coup, aider les commerçants qui souffrent d'une baisse d'achalandage.

« On veut garder le secteur attractif pendant le chantier, en plus d'offrir des aménagements publics qui répondent aux besoins des travailleurs, mais aussi des visiteurs », explique Émile Roux, directeur de la société de développement commercial (SDC) Destination centre-ville, qui regroupe plus de 8000 entreprises, entre la rue Saint-Urbain et l'avenue Atwater et entre les rues Sherbrooke et Saint-Antoine.

L'aménagement des lieux a été confié à Îlot 84, OBNL qui s'est fait connaître en créant l'espace de travail partagé à ciel ouvert Aire commune dans le Mile End.

« Dans le contexte du chantier, on a décidé de faire un espace de détente et de mettre de l'avant les commerçants pour les aider », précise Marie-Pier Tessier De L'Étoile, directrice générale d'Îlot 84. À titre d'exemple, des menus de restaurants ont été disposés sur les tables de pique-nique pour informer les gens des options qui s'offrent à eux dans les environs, à distance de marche.