Le pont Samuel-De Champlain ouvert le 24 juin

Le nouveau pont Samuel-De Champlain sera ouvert officiellement dès 5 h, le 24 juin, aux automobilistes de la Rive-Sud qui se dirigent vers Montréal. Une semaine plus tard, soit le 1 er juillet, le nouveau pont sera complètement ouvert à la circulation, dans les deux directions.

Le ministre fédéral de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, fait une tournée médiatique ce matin pour en faire l'annonce. Au gouvernement, on souligne que l'inauguration officielle aura lieu le 28 juin. Mais, la pleine ouverture à la circulation aura lieu en deux étapes pour diminuer les impacts sur la circulation.

Le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) s'est engagé dans une course contre la montre au cours des derniers mois afin de livrer le nouveau pont selon les échéanciers prévus. Au départ, le nouveau pont devait être ouvert à la circulation en décembre 2018. Des pénalités allant jusqu'à 100 000 $ par jour de retard sont prévues. Il est question de pénalités de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Au gouvernement fédéral, on a déjà prévenu que le dossier pourrait se régler devant les tribunaux.

Le consortium SSL a déjà fait valoir que le pilier principal d'une hauteur de 170 mètres, dépassant le mât du Stade olympique avec ses haubans, représentait un défi considérable entraînant des délais supplémentaires. Environ 1400 travailleurs ont été nécessaires durant les travaux.

Quelques étapes

•Coût total estimé du projet : 4,24 milliards

•Phase préparatoire : construction de trois jetées temporaires adossées à l'Île-des-Soeurs ; juin à novembre 2015

•Approches ouest et est : de 2015 à 2019, avec notamment l'excavation maritime, et l'installation de la superstructure et du tablier.

•Section haubanée : pylône principal, de 2015 à l'été 2018.

•Travée principale chevauchant la Voie maritime du Saint-Laurent : printemps 2017 à automne 2018.

•Ouverture prévue par le consortium du nouveau pont Samuel-De Champlain : fin juin 2019