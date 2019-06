De moins en moins de contraventions pour le stationnement à Montréal

Le rapport du SPVM présente également des statistiques quant aux collisions survenues à Montréal et leur gravité. La compilation laisse voir une diminution générale en 2018 par rapport à l'année précédente. Ainsi, il y a eu deux accidents mortels de moins l'année dernière, près de 7 % de moins de collisions avec blessés graves et 5 % de moins avec blessés légers. Quant aux dommages matériels, ils sont également en baisse de près de 6 %.

« Il a affirmé sa volonté d'entretenir un dialogue solide et constructif avec l'ensemble du personnel et de donner une direction et des visées claires pour maintenir le haut standard de qualité et de professionnalisme de l'organisation », peut-on lire dans le rapport.

Avant M. Caron, c'est l'ancien directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prud'homme, qui a agi comme directeur par intérim et administrateur provisoire du SPVM. À compter de décembre 2017, M. Prud'homme avait le mandat de remettre de l'ordre au sein du SPVM où de graves lacunes de gestion ainsi que des problèmes dans la conduite des enquêtes internes avaient été relevés. Il a remis son rapport final en novembre 2018.

L'arrivée de M. Caron concorde avec l'adoption d'un plan stratégique 2018-2021 pour le SPVM. Le plan a été conçu notamment « pour soutenir les gestionnaires qui doivent traiter avec du personnel ayant des comportements préoccupants ou à risque », indique-t-on dans le rapport.