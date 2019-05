Un autre été de cônes orange

L'organisme a rendu publique hier la liste des 35 plus grands chantiers de l'été. C'est un chiffre trompeur. II ne tient pas compte de la multitude des chantiers d'infrastructures des arrondissements. De plus, certains de ces 35 chantiers (le corridor Champlain, le boulevard Pie-IX, etc.) se décomposent eux-mêmes en une multitude de chantiers, qui se déploient à une multitude d'endroits, pour empiéter sur une multitude de rues.

La circulation ne sera pas seulement difficile dans l'île de Montréal. Elle le sera tout autant pour les travailleurs, banlieusards, touristes, visiteurs, camionneurs et autres qui veulent y entrer, ou en sortir. Montréal est ceinturé par seize ponts (sept vers Laval, cinq vers la Rive-Sud et deux à chaque extrémité de l'île). Sept d'entre eux vont être en chantier cet été. Dans le cas du pont Honoré-Mercier, sa réduction à une seule voie par direction durera seulement trois semaines, de la fin juin à la mi-juillet. Mais dans le corridor du pont Champlain, sur le pont Jacques-Cartier, sur les ponts Pie-IX et Louis-Bisson, à Laval, les travaux s'étendront sur tout l'été. Les entraves prévues sont sporadiques, mais nombreuses, et fréquentes. Le pont de l'Île-aux-Tourtes offrira toujours trois voies de circulation en direction de la pointe matin et soir, et les travaux d'asphaltage du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine causeront surtout des fermetures de nuit ou de week-end. La date du début de ces travaux n'est pas encore connue.

Triangle infernal

Dans le triangle formé par le nouveau pont Champlain, l'autoroute Bonaventure et le projet Turcot se concentrent pas moins de 10 des 35 plus grands chantiers de la métropole. On serait porté à conseiller d'éviter complètement le secteur, mais ce n'est pas toujours possible. Ce triangle est au coeur des grands axes de déplacement de la ville, en plus d'être une de ses plus importantes portes d'entrée. Et ça fait quatre ans que ça dure, on s'habitue. Attention : parce que cet été, c'est dans l'axe de l'autoroute Bonaventure, entre le pont Champlain et le centre-ville, que s'élèveront de fréquentes entraves. Deux blitz de fin de semaine, 10 fermetures complètes de bretelles d'accès, la nuit, et 12 fermetures complètes de nuit en direction du pont Champlain. Un secteur à surveiller tout l'été, surtout en contexte avec la mise en service prochaine du nouveau pont Samuel-De Champlain.

À la veille du jour J