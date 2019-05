Effondrement d'un immeuble patrimonial: «Un cas extrême de négligence»

En octobre 2017, la Ville a autorisé le service des affaires juridiques à demander une injonction pour le forcer à démolir le bâtiment jugé irrécupérable et à restaurer l'autre. Le juge Claude Dallaire, de la Cour supérieure, a rendu sa décision en septembre 2018, lui ordonnant de démolir des murs du bâtiment très délabré, mais de conserver la façade, et d'effectuer des travaux sur l'autre immeuble.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé de régler le problème. Depuis son élection, en 2009, dans le district de Jeanne-Mance, M. Norris a multiplié les démarches : avis de non-conformité à la réglementation, tentative de la Ville d'acquérir les immeubles de M. Desrosiers, requête en ordonnance de démolition... Montréal a même exploré la possibilité d'exproprier le propriétaire fautif. Mais aucune de ces tentatives n'a donné les résultats escomptés.

M. Desrosiers a toujours refusé de vendre. À la Ville et aux autres personnes intéressées.

« Des requins »

« Ce sont des requins, lance-t-il. Le vrai acheteur attend que je crève pour me ramasser à la petite cuillère. »

Pourtant, ce ne sont pas les offres d'achat qui ont manqué.

« M. Desrosiers ne veut pas vendre ou il demande des prix impossibles, assure M. Norris. Ce n'est pas quelqu'un qui agit de manière rationnelle. Il ne collabore pas avec les autorités. Tout propriétaire rationnel aurait vendu à sa place. Il aurait pu vendre un bâtiment pour financer la restauration de l'autre. Mais il ne veut pas. C'est un cas extrême de négligence. »

Hier, les ingénieurs de la Ville et ceux du ministère de la Culture et des Communications étaient sur place pour évaluer les dégâts et décider de la suite des choses. On ignore encore si la façade du bâtiment pourra être sauvée ou si elle sera démolie avec le reste de l'immeuble.

En attendant, une dizaine de résidants évacués ont pu retourner chez eux en après-midi. Les autres devraient avoir des nouvelles aujourd'hui.

Les pouvoirs de la Ville

« M. Desrosiers a eu beaucoup d'opportunités de prendre ses responsabilités et il ne les a pas prises. Maintenant qu'il est au pied du mur et qu'on le menace d'outrage au tribunal, il va agir. Mais on n'aurait jamais dû en arriver là », déplore le conseiller Alex Norris, qui se demande si les municipalités ont suffisamment de pouvoir pour intervenir dans des cas urgents comme celui-là.

« La Ville devrait avoir le pouvoir de saisir un bâtiment dans un tel état », affirme-t-il.

Ce n'est pas le cas. Les autorités ont toutefois la possibilité de faire les travaux en lieu et place d'un citoyen qui ne collabore pas. Mais il s'agit d'une procédure très longue et très coûteuse.

« C'est le cas le plus frustrant que j'ai eu depuis que je suis élu », laisse tomber M. Norris.

Un sentiment d'impuissance

Depuis une dizaine d'années, Dan Novak habite à côté de chez M. Desrosiers, avenue de l'Esplanade. Et tous les jours, depuis une dizaine d'années, il voit des gens dans la rue montrer du doigt l'immeuble vacant et délabré. « Au début, quand tu vois un immeuble dans cet état, tu es fâché. Mais tu penses que quelqu'un va s'en occuper rapidement. Puis, avec le temps, tu finis par te faire à l'idée que ça n'arrivera pas. Et tu attends le jour où il va s'effondrer et qu'on va devoir faire quelque chose, dit-il. C'est pourtant une des plus belles rues de Montréal. »

La chronologie des événements

1978

Guy Desrosiers achète les deux immeubles de l'avenue de l'Esplanade, sur le Plateau.

1984

Dépôt des premières plaintes des voisins.

1996

Évacuation des locataires pour des raisons d'insalubrité.

2002

Les immeubles de M. Desrosiers sont déclarés patrimoniaux. La même année, la Ville tente, sans succès, de les acquérir pour les rénover et les revendre.

2013

En juillet, Montréal estime que le bâtiment situé au 4413-4423, avenue de l'Esplanade est irrécupérable. La Ville met le propriétaire en demeure de le démolir et de réaliser des travaux importants sur l'autre bâtiment. En novembre, elle entreprend un recours en injonction. M. Desrosiers consent à faire les travaux.

2014

Le propriétaire obtient l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications (MCC) de démolir par la technique d'étaiement. Mais il change d'idée parce que c'est trop cher. Il soumet une nouvelle demande qui consiste à démonter les pierres de la façade pour les remonter à la fin des travaux.

2015

Le MCC refuse cette demande. M. Desrosiers conteste la décision.

2016

Le propriétaire dépose une troisième demande de permis. La Ville effectue une nouvelle inspection pour mettre le dossier à jour.

2017

La Cour supérieure accueille la requête en ordonnance de démolition du bâtiment situé au 4413-4423, avenue de l'Esplanade, et d'entretien et de réparation du bâtiment voisin.

2018

La Cour supérieure oblige le propriétaire à faire les travaux de démolition et de réparation. M. Desrosiers fait une demande à la Ville, qui attend l'autorisation du MCC pour délivrer le permis.

Source : Ville de Montréal