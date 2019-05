Entraves limitées pour le long week-end

Échangeur Turcot

Les autoroutes qui traversent l'échangeur Turcot seront à peu près complètement libres de toute entrave, hormis l'autoroute Décarie (A15), juste au nord de l'échangeur Turcot, où une voie a été retranchée, jusqu'à 5 h lundi matin.

Les bretelles alimentant l'A15 Nord sont, en conséquence, fermées pour réduire le volume de circulation. Ainsi, les bretelles vers l'A15 Nord en provenance du centre-ville de Montréal, via la route 136 Ouest, ou de l'ouest de Montréal, via l'autoroute 20 Est, ne seront pas accessibles non plus jusqu'à lundi matin.

Les automobilistes qui utilisent l'autoroute Décarie en direction sud devront aussi emprunter des déviations pour se rendre vers le centre-ville ou dans l'ouest de l'île de Montréal. Les bretelles de l'A15 Sud en direction de la route 136 Est ou vers l'autoroute 20 Ouest sont fermées toute la fin de semaine, jusqu'à 5 h mardi.

Enfin, le trafic en provenance de l'ouest de l'île n'aura pas accès à l'autoroute 15 Sud pour prendre la direction du pont Champlain et de la Rive-Sud. La bretelle reliant l'autoroute 20 Est à l'autoroute 15 Sud est fermée jusqu'à mardi matin.