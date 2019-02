Arrêt du service de métro entre Montréal et Longueuil

Une « intervention des services médicaux d'urgence » force l'interruption du service jusqu'à au moins 16 h 50, indique la Société de transport de Montréal (STM).

« Il y a une navette entre les stations Papineau et Longueuil-Université-de-Sherbrooke et une autre entre les stations Jean-Drapeau et Berri-UQAM », a indiqué l'organisation.

Des images diffusées par des internautes sur les réseaux sociaux montrent un grand nombre de voyageurs qui attendent la reprise du service aux stations Berri-UQAM et Papineau.