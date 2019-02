La Fête des neiges de Montréal tire à sa fin

La Fête des neiges de Montréal entame samedi son quatrième et dernier week-end, après un lancement gâté par le mauvais temps.

Même si l'organisation a dû suspendre ses activités le temps d'une journée en raison du froid polaire, le 21 janvier, les festivités vont depuis bon train, assure la responsable des communications de la Société du parc Jean-Drapeau, Véronique Caissie.

Le rendez-vous hivernal tirera à sa fin dès dimanche, et sa clôture sera marquée par une visite de quelques joueurs des Alouettes de Montréal.

« J'ai entendu dire qu'ils allaient donner des petits cadeaux aussi », taquine Véronique Caissie.

Après un spectacle d'Ari Cui Cui, samedi, ce sera au tour du groupe a cappella Qw4rtz de monter sur la scène du parc Jean-Drapeau, dimanche, pour une représentation destinée aux petits et grands.

Le chansonnier Alexis Arbour animera pour sa part la zone Faim de Loup tout au long du week-end.

La Fête des neiges continuera aussi de proposer une variété d'activités familiales et sportives, telles que des compétitions amicales de lancer de la hache, des tours de traîneaux à chiens et des ateliers de sculpture sur neige

L'événement, qui en est à sa 36e année, s'étire à l'habitude sur quatre week-ends et attire quelque 100 000 visiteurs bon an, mal an.