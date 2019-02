REM: des Brossardois craignent de manquer de stationnement

La grande salle du centre culturel de la municipalité était pleine, quelques dizaines de personnes ont même été forcées de demeurer debout. La rencontre s'est déroulée dans le calme.

Le secteur de Brossard, qui abritera trois stations, comptera sensiblement le même nombre de places de stationnement incitatif que les terminaux d'autobus actuels, ont indiqué les promoteurs du REM - ce qui inquiète des résidants. Ils seront parmi les premiers à pouvoir profiter du nouveau train automatique, dès 2021.

« C'est une bonne chose pour la Rive-Sud, mais il faut être réaliste : ça va être populaire, il va y avoir beaucoup de voitures, les gens ne sont pas prêts à abandonner leurs voitures », a fait valoir Glenn Staniforth, qui s'inquiétait notamment pour les parents d'enfants en bas âge.

« C'est le thème qui revient à plusieurs reprises : est-ce qu'ils ont réellement pensé à leur affaire pour dans cinq ans, dix ans ? » - Glenn Staniforth, résidant dans le secteur de Brossard

Virginie Cousineau, chargée des affaires publiques du projet, a tenté de convaincre les banlieusards que la solution n'était pas de construire d'immenses stationnements autour des gares.

« Plus on crée de places de stationnement, plus ça crée de la congestion autour et dans les quartiers », a-t-elle fait valoir. « L'objectif, c'est de vous offrir plus de transport par autobus pour que vous n'ayez pas à prendre votre voiture pour accéder à la station. »

« Sur l'ensemble de la Rive-Sud, à l'ouverture du REM, il y aura environ 3200 places de stationnement : environ 3000 à la station Rive-Sud, environ 200 à la station Panama », a-t-elle ajouté. La gare d'autobus Panama en compte actuellement 1200.