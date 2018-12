Les astres alignés pour l'Est, dit Plante

Maintenant que les citoyens de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ont élu une mairesse de Projet Montréal pour remplacer celle étant devenue ministre responsable de la métropole du gouvernement Legault, les astres sont désormais alignés pour l'Est, estime Valérie Plante.

La mairesse de Montréal a commenté ce midi les résultats des deux élections partielles tenues dimanche. Elle a estimé que 2018 se terminait sur une bonne note avec l'élection de sa candidate, Caroline Bourgeois, à la mairie de RDP-PAT. Elle remplacera ainsi Chantal Rouleau, qui a quitté la scène municipale pour devenir ministre au sein de la Coalition Avenir Québec.

« Les Montréalais veulent des gens qui vont travailler ensemble pour l'Est de Montréal. Ils ont élu une mairesse de Projet Montréal justement pour que ça avance, pour que tous les éléments soient en place pour que ça fonctionne et qu'on mette toutes les énergies sur l'Est de Montréal », a dit Valérie Plante.

Nouvelle élue, Caroline Bourgeois s'est engagée à être « rassembleuse », elle dit devra composer avec une majorité de l'opposition. « Je suis optimiste qu'on travaillera dans l'intérêt des gens. Le "momentum" est là pour l'Est de Montréal, ce n'est pas le temps de se chicaner et de mener des luttes intestines entre nous », a-t-elle commenté.

L'opposition à l'hôtel de ville a qualifié le résultat dans RDP-PAT de « victoire mince et fragile », expliquant sa défaite par son changement de candidat en pleine campagne et son manque de notoriété.