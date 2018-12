Travaux: l'accès au pont Champlain sera compliqué ce week-end

Autoroute 15 Sud

L'échangeur Turcot, au sud-ouest de Montréal, est à éviter durant toute la fin de semaine. Les fermetures de bretelles seront nombreuses, et ce ne sont pas les mêmes que d'habitude.

À compter de minuit, la nuit prochaine, l'autoroute Décarie (A-15) en direction sud sera complètement fermée à partir de la sortie 64 pour la rue Sherbrooke. Le court tronçon de l'autoroute Décarie sera rouvert à compter de 7 h demain matin, mais l'autoroute 15, elle, restera fermée à la circulation dans l'échangeur Turcot, jusqu'à 5 h lundi matin.

Par voie de conséquence, les automobilistes arrivant de l'ouest de l'île de Montréal ne pourront pas non plus se diriger vers le pont Champlain puisque la bretelle menant de l'autoroute 20 Est à l'autoroute 15 Sud sera aussi fermée pour le week-end.

Fermetures pour un an

Il est à noter que c'est en fin de semaine que le ministère des Transports du Québec procèdera à la fermeture pour une durée d'un an de deux liens importants entre l'autoroute 15 Sud et le réseau municipal de la métropole.

Ce soir, à minuit, la sortie 62 de l'autoroute vers le boulevard De La Vérendrye, qui dessert tout le Grand Sud-Ouest, du quartier Pointe-Saint-Charles jusqu'à l'arrondissement de LaSalle, sera fermée à la circulation jusqu'à la fin de 2019.

Demain matin, à 7 h, ce sera au tour de la bretelle d'accès à l'autoroute 15 Sud à partir de la rue Girouard, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, de subir le même sort. Elle ne rouvrira pas non plus avant un an.