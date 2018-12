Ouest-de-l'Île: le pont de l'île-aux-Tourtes sera remplacé

Le pont de l'île-aux-Tourtes qui relie Vaudreuil-Dorion et l'île de Montréal, au-dessus de la rivière des Outaouais, sera remplacé.

Après plusieurs années d'études préliminaires, le ministère des Transports (MTQ) a finalement opté pour un remplacement complet de ce pont majeur de presque deux kilomètres de long, qui a montré des défaillances structurelles importantes, ces dernières années. Les poutres de rive, certaines des poutres intérieures de l'ouvrage, de même que les piles et les appuis du pont sont en mauvais état, et nécessiteront des travaux de réfection importants et coûteux, au fil des ans, pour maintenir l'ouvrage actuel en service.

Dans un avis de projet déposé au ministère de l'Environnement, le MTQ indique qu'un renforcement du tablier du pont a été envisagé. L'intervention, qui aurait été coûteuse, aurait toutefois eu pour effet de prolonger la vie de l'ouvrage actuel d'environ 15 ans seulement. Elle aurait de plus présenté des défis importants pour le maintien de la circulation.

Environ 83 000 véhicules, dont plus de 10 000 camions, empruntent chaque jour ce pont entre Vaudreuil-Dorion et l'île de Montréal, dans l'axe de l'autoroute 40.

Selon un document d'appels d'offres lancé à l'automne par le MTQ, le nouveau pont comptera six voies de circulation - trois dans chaque direction - comme le pont actuel. Par contre, les accotements seront beaucoup plus larges. À droite, il fera quatre mètres de large, soit assez pour, éventuellement, y faire circuler un autobus. L'accotement de gauche fera quant à lui trois mètres de largeur.

Les travaux de construction ne commenceront pas de sitôt. La préparation du projet, la réalisation des études d'impact, la tenue d'audiences publiques et l'appel de qualification pour le choix d'un consortium qui construira le nouveau pont pourraient s'étendre sur cinq à six ans. Quant aux travaux de construction, ils pourraient prendre jusqu'à 54 mois.

L'inauguration d'un nouveau pont sur l'autoroute 40 n'est donc pas attendue avant 10 à 12 ans.