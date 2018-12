Outremont et Mont-Royal perdront leur poste de police

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a décidé de fermer le poste de quartier qui dessert deux des secteurs les plus aisés de la Ville, Outremont et Mont-Royal, afin d'intégrer ses policiers au poste voisin de Côte-des-Neiges Ouest, l'un des plus occupés de l'île, a appris La Presse.

Le poste de quartier 24, situé sur l'avenue Van Horne, près de la limite entre Outremont et Mont-Royal, sera bientôt fermé. Ses effectifs iront grossir les rangs du poste de quartier 26, avenue Mountain Sights, où sont déjà traités deux fois plus d'appels et où l'on dénombre jusqu'à quatre fois plus de crimes, selon les catégories d'infraction.

« En fait, cette intégration vise essentiellement une meilleure performance organisationnelle et une plus grande robustesse opérationnelle. Cela dégagera une marge de manoeuvre pour la réponse aux appels », a expliqué le commandant du PDQ 26, Sébastien de Montigny, dans une lettre aux employés que La Presse a obtenu.

Le PDQ 24 compte présentement 51 employés pour desservir Outremont et Mont-Royal. Après le regroupement, le nouveau poste bonifié de Côte-des-Neiges Ouest comptera 145 employés (policiers, brigadiers, personnel civil). La fusion de postes de quartier est un sujet délicat à Montréal, où chaque maire d'arrondissement insiste habituellement pour avoir un poste et des ressources spécialement destinées à ses citoyens.

NOMBREUSES DEMANDES DE MUTATION

Selon nos informations, une grande partie des patrouilleurs affectés à Outremont et Mont-Royal et qui appréciaient beaucoup leur secteur de travail ont demandé une mutation afin de ne pas se retrouver à Côte-des-Neiges.

Certains d'entre eux croient que les appels moins prioritaires qui bénéficiaient de l'attention du poste de quartier 24 dans son secteur de couverture, par exemple les appels pour vérifier un système d'alarme déclenché, pourraient être traités beaucoup moins rapidement maintenant que le territoire sera plus vaste et comportera des poches de criminalité plus importante.

Des policiers déplorent aussi la perte d'un sentiment de proximité avec la clientèle. « Ça va ressembler plus à la patrouille au centre-ville, où tu dois traiter un appel très rapidement puis passer au prochain », affirme une source qui a requis l'anonymat.

Mais d'autres au sein du corps policier voient le regroupement d'un bon oeil. « La vérité, c'est que le monde qui étaient au 24 vont être obligés de travailler plus fort maintenant », explique un policier qui connaît bien le secteur de Côte-des-Neiges.

La création de la police de quartier à Montréal dans les années 90, sous l'impulsion de l'ancien chef Jacques Duchesneau, avait marqué une véritable révolution dans les façons de faire. Le directeur Duchesneau insistait pour que des policiers s'approprient leur secteur de travail afin de développer une connaissance approfondie des réalités de sa population et de pouvoir travailler sur les causes des problèmes dans un milieu donné, plutôt que de passer leur carrière à simplement réagir aux crimes à gauche et à droite sur un vaste territoire.