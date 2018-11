Un tunnel sous Sainte-Catherine pour limiter les chantiers ?

La Ville de Montréal vient de commander une série d'études aux firmes CIMA+ et Provencher_Roy afin de planifier les prochaines étapes dans le vaste chantier de modernisation de la rue Sainte-Catherine Ouest. Si l'administration Plante a récemment dévoilé ses orientations pour le premier volet de cet important projet - entre De Bleury et Mansfield -, il faut planifier les travaux sur un autre tronçon, plus long encore, soit entre Atwater et Mansfield.

Élément central du mandat de 900 000 $ confié aux deux firmes, elles devront étudier la possibilité d'implanter sous l'artère une « galerie multiréseaux ». Il s'agit d'un tunnel qui abriterait l'ensemble des services d'utilité publique : égouts, alimentation en eau, électricité, gaz et télécommunications.

Si ce type de galerie souterraine sert souvent de décor aux films d'horreur, celle-ci pourrait éviter bien des cauchemars aux Montréalais à l'avenir. Normalement, conduites et câbles sont enfouis sous terre. Pour les réparer lors de ruptures, il faut donc creuser une tranchée dans la chaussée pour y accéder, ce qui force la mise en place d'une entrave et entraîne une interruption de la circulation.

Miser sur une galerie souterraine permettrait d'éviter ces entraves en facilitant l'accès à ces conduites ou câbles en cas de ruptures ou de travaux d'entretien. Les réparations pourraient être apportées sans qu'il faille interrompre la circulation en surface.

RARE À MONTRÉAL, FRÉQUENT AILLEURS DANS LE MONDE

Ce type de tunnel est rare à Montréal, mais fréquent ailleurs dans le monde, notamment en Asie, selon le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU). Ce groupe mène depuis avril, avec l'Université Concordia, une étude sur ces galeries souterraines pour le compte de la métropole.

On avance que ce type d'aménagement sous la chaussée permet de réduire le nombre d'interventions pendant 100 ans.

Montréal s'intéresse de près aux galeries souterraines depuis un an. La métropole a d'ailleurs entrepris de réaliser un projet pilote alors qu'un premier tunnel du genre doit être aménagé en 2019 sous un tronçon de 250 m de la rue Ottawa, dans Griffintown. La Ville compte ensuite suivre l'évolution de l'installation pendant cinq ans pour évaluer comment elle se comporte dans le sol montréalais.

Mais déjà, la métropole envisage d'étendre l'utilisation des galeries. La rue Sainte-Catherine Ouest est considérée comme une bonne candidate pour ce type d'aménagement en raison de sa forte densité urbaine. On y recense une importante concentration de commerces, trois stations de métro - Peel, Guy-Concordia, Atwater -, quatre musées importants et plusieurs établissements d'enseignement.

ÉTENDRE LA VOIE UNIQUE ?

Au-delà d'une galerie souterraine, les firmes CIMA+ et Provencher_ Roy devront aussi étudier la possibilité d'étendre le concept en surface retenu pour la rue Sainte-Catherine, entre les rues Mansfield et De Bleury. L'administration Plante a dévoilé cette année qu'elle comptait aménager une seule voie de circulation, éliminer le stationnement sur rue et élargir les trottoirs.

Les ingénieurs et architectes devront maintenant déterminer si cette géométrie peut convenir pour le tronçon de 1,7 km entre la rue Mansfield et l'avenue Atwater. Des analyses de la circulation et de la fonctionnalité sont jugées nécessaires.

Les firmes ont 30 semaines pour livrer leurs recommandations sur la galerie souterraine ainsi que la géométrie de la rue. Ils ont un an pour préparer l'avant-projet préliminaire pour les travaux de la rue Sainte-Catherine, qui serviront à évaluer le coût de ce chantier.

Ces études ne retarderont pas le début du chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest puisqu'elles visent uniquement la deuxième phase du projet, dont les travaux ne débuteront pas avant 2022 et s'étendront jusqu'en 2027.