Hausse salariale de 18,6 % sur 7 ans pour les cols bleus de Beaconsfield

La ville de l'ouest de l'île a signé une nouvelle convention collective avec ses 35 employés prévoyant une augmentation de 18,6 % de leur salaire d'ici 2025.

« Cette nouvelle entente nous permet de maintenir un climat de travail serein pour le grand bénéfice des résidents de Beaconsfield », s'est félicité le maire Georges Bourelle.

Les négociations se sont déroulées rapidement, aucun enjeu majeur ne s'étant imposé dans les discussions.

La Ville indique que quelques changements aux horaires de travail des employés ont été apportés, mais qu'il n'y aura pas de réduction d'heures travaillées.

Beaconsfield a consenti des augmentations salariales de 2,5 % en 2019 et 2020, 2,25 % en 2021 et 2022, 2,5 % en 2023 et 2024 et enfin 2,75 % en 2025. À la fin de la convention, le salaire des 35 cols bleus aura ainsi augmenté de 18,6 % par rapport à 2018.