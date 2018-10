Créer une nouvelle ligne de métro coûterait trop cher, dit Legault

Le premier ministre François Legault et la mairesse Valérie Plante ont eu leur premier tête-à-tête officiel, ce midi à l'hôtel de ville de Montréal. Le chef de la Coalition avenir Québec a clairement manifesté les réticences de son gouvernement face au projet de ligne rose. «Pour un métro, on considère que le coût est très élevé et on ne voit pas comment rentrer cela dans notre plan», a dit M. Legault. Avant de trancher, il a dit vouloir attendre les études en cours de l'Autorité régionale du transport métropolitain.

S'il est réticent face à la ligne rose, François Legault s'est montré enthousiaste à l'idée d'implanter un tramway dans la rue Notre-Dame.

Les deux ont dit vouloir collaborer ensemble au développement de l'Est de l'île. À la sortie de leur rencontre, les deux ont annoncé mettre en place un comité pour développer trouver comment donner une deuxième vie aux terrains contaminés de l'Est, y voyant un important potentiel.

Pour cette première rencontre avec Valérie Plante, François Legault était accompagné de Chantal Rouleau, sa ministre responsable de la métropole. Il s'agissait d'un retour pour la femme qui siégeait à l'hôtel de ville il y a quelques semaines, à titre de mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

François Legault a remercié Valérie Plante pour l'invitation. À son arrivée, il a laissé un mot dans le livre d'or pour manifester son attachement à «Montréal qui a un grand potentiel».