Bureau d'inspection contractuelle de Longueuil: Marie-Eve Lemieux nommée inspectrice générale

Forte d'une expérience en juricomptabilité auprès de la vérificatrice générale de Montréal et de la commission Gomery, Mme Lemieux entrera en fonction le 19 novembre prochain. Le conseil municipal a entériné son embauche ; elle relèvera du directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Marie-Eve Lemieux avoue sa fascination pour la détection des stratagèmes frauduleux. Longueuil devient son nouveau territoire : elle s'intéressera à tous les contrats accordés par la Ville ainsi qu'à ceux liés aux responsabilités de l'agglomération (évaluation foncière, environnement, eau potable, transports et collecte des déchets, par exemple).

« TOUT EST À FAIRE »

La jeune femme ne cache pas son enthousiasme, convaincue de pouvoir rétablir la confiance de la population, mais aussi celle des entrepreneurs, face à la Ville. « La crédibilité de la gestion contractuelle a été mise à mal ces dernières années en termes d'équité et de transparence. Il y a place à améliorer les choses », a-t-elle souligné à La Presse.

Concrètement, Mme Lemieux aura à surveiller l'intégrité et la conformité du processus d'attribution des contrats. Le BIC devra également miser sur la prévention et effectuera des enquêtes. « Tout est à faire », lance-t-elle avec le regard intense des gens passionnés par leur travail.

Après huit ans à travailler en vérification, l'idée d'agir en amont du processus d'attribution des contrats lui plaît beaucoup. « Pouvoir être dans l'action plutôt qu'en réaction est un élément qui rend le défi intéressant », précise celle qui a eu la piqûre de la juricomptabilité à la commission Gomery. Elle dit y avoir côtoyé « parmi les meilleurs juricomptables du Canada ».

Quelques années plus tôt, durant sa formation, elle avait découvert cet univers aux côtés de Guylaine Leclerc, qui est maintenant vérificatrice générale du Québec. « C'est grâce à Mme Leclerc que j'ai compris que la juricomptabilité est exactement la bibitte que je cherchais. C'est un bon mélange de questions de droit, d'amour des chiffres et de techniques de police. La juricomptabilité est un art », dit-elle.

UN PLAN À ÉLABORER

Au cours des prochains mois, Marie-Eve Lemieux mettra en place une équipe - probablement des professionnels comme des avocats ou des ingénieurs, par exemple -, mais surtout, elle devra élaborer un plan de travail. Mme Lemieux affirme avoir plusieurs idées à cet égard.

« Une des premières étapes sera de mettre en place une ligne de signalement. C'est un besoin à Longueuil. [...] J'aurai aussi à faire un diagnostic. Je connais certains enjeux de Longueuil, mais je devrai rencontrer les gens à l'interne pour identifier où sont les risques de vulnérabilité », ajoute-t-elle.

Le BIC, qui a été officiellement créé en juillet dernier, ne sera pas actif avant plusieurs mois. En fait, Mme Lemieux refuse d'établir un échéancier précis pour l'instant. Ce flou concerne également la publication des futurs rapports du BIC. Mme Lemieux le souhaite, mais aucune décision formelle n'a été prise à ce sujet.

De façon préliminaire, Longueuil a établi un budget de 200 000 $ pour 2018, qui triplera d'ici 2020. Mais des ajustements sont à prévoir d'ici là. La Ville indiquait déjà dans ses documents transmis aux élus qu'« il pourrait être opportun d'envisager que le budget annuel du BIC corresponde à un pourcentage fixe du budget de la Ville ». La présentation prochaine du budget 2019 pourrait apporter un certain éclairage sur la question.

PARTAGE DE CONNAISSANCES

La mise sur pied du BIC n'est pas étrangère aux travaux de la commission Charbonneau, qui a également entraîné la création du Bureau de l'inspecteur général (BIG) à Montréal, du Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval (BIEL) et du Bureau de l'intégrité professionnelle et administrative (BIPA) à Saint-Jérôme. Marie-Eve Lemieux se réjouit que tous ces organismes travaillent de plus en plus en communauté et partagent ainsi des connaissances. Elle entend bien profiter de l'expertise de ses collègues.

Mme Lemieux se voit confier un mandat de cinq ans et touchera un salaire annuel de 145 000 $.