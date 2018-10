Laval récupère 700 000 $ de la caisse occulte de Gilles Vaillancourt

Cet argent était entre les mains de l'avocat Pierre Lambert qui a reconnu devant la commission Charbonneau le 13 juin 2013, avoir géré la caisse occulte du PRO des Lavallois, de 2006 à 2012. Au cours de cette période, il aurait reçu environ 2 millions $ en argent comptant, avait-il déclaré sous serment.

Me Lambert avait remis les 721 920 $ aux enquêteurs de la commission Charbonneau. L'ordonnance de non-publication sur les travaux de la commission à l'égard du dossier de Laval a été levée. C'est ce qui permet à Laval de mentionner qu'elle a encaissé ladite somme le 15 juillet 2015.

« Par souci de transparence, je trouvais important d'informer les Lavallois que nous avions récupéré cette somme importante. Celle-ci a d'ailleurs contribué à la mise en place du programme de subventions intitulé Fonds Place-du-Souvenir, qui se veut un levier d'intervention auprès des jeunes enfants et adolescents de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés », a affirmé le maire Marc Demers par voie de communiqué.

L'avocat Pierre Lambert du cabinet Dunton Rainville, a été accusé avec Gilles Vaillancourt et 35 autres personnes (entrepreneurs, avocats et fonctionnaires), au printemps 2013, dans le scandale d'octroi de contrats municipaux, à la suite de l'enquête de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) appelée Honorer. En cours de procédure, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a toutefois mis fin à la poursuite contre Me Lambert compte tenu des délais judiciaires trop longs.

M. Lambert a été radié de la profession pour une période de 24 mois à l'automne 2016.