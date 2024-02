Pathways Alliance propose un projet gargantuesque pour capter le dioxyde de carbone de 13 installations de sables bitumineux, le canaliser sur des centaines de kilomètres au sud et le pomper depuis au moins 16 puits d’injection jusqu’à plus d’un kilomètre sous terre. Là, du calcaire poreux sous une couche de sel gemme solide doit le retenir.

Sept Premières Nations de l’Alberta se sont regroupées pour obtenir des réponses face à l’industrie et au gouvernement qui mettent en œuvre des plans d’un milliard de dollars visant à injecter et à stocker des millions de tonnes de gaz à effet de serre sous ou à proximité de leurs terres traditionnelles.

Bob Weber La Presse Canadienne

« Nous ne savons pas comment le pompage du carbone sous terre affectera nos lacs, nos rivières, voire nos réservoirs souterrains », s’est inquiété le conseiller Michael Lameman de la nation Crie de Beaver Lake, l’un des membres du groupe de travail du Traité n° 6.

« (L’industrie) a été vague, pas très ouverte. »

Le groupe de travail comprend la Première Nation de Heart Lake, la nation Crie de Beaver Lake, la Première Nation de Whitefish Lake, la nation Crie de Kehewin, la Première Nation de Frog Lake, les Premières Nations de Cold Lake et la nation Crie d’Onion Lake. La nation Crie de Saddle Lake agit en tant qu’observatrice pour le groupe.

« Il y a beaucoup de choses à vérifier en ce qui concerne la sécurité de l’environnement et des communautés », a déclaré Darryl Steinhauer, coordonnateur des consultations pour Whitefish Lake.

« Le projet (de captage du carbone) concerne huit nations où les gens, non seulement exercent leurs droits issus de traités, mais vivent au quotidien. La sécurité est une grande préoccupation. »

L’industrie dit pour sa part qu’elle fait de son mieux.

« Nous en sommes aux premiers stades de consultation avec les communautés », a écrit dans un communiqué Kendall Dilling, directrice de Pathways Alliance, qui représente 95 % de la production de sables bitumineux de l’Alberta. « Nous nous engageons à travailler avec les Premières Nations du Traité n° 6 et les discussions en cours se dérouleront de manière confidentielle. »

Une porte-parole de Pathways a déclaré que les premières candidatures liées au projet étaient attendues d’ici la fin du mois prochain.

« En se concentrant initialement sur la proposition de droit de passage pour le réseau de transport de CO 2 , Pathways a maintenant l’intention de cibler le dépôt de demandes en vertu de la Loi sur les terres publiques au cours (du premier trimestre) », a expliqué Jerrica Goodwin dans un courriel.

Les communautés autochtones, qui regardent les publicités télévisées promotionnelles et entendent le soutien des politiciens, disent sentir la dynamique prendre.

« Nous entendons beaucoup de préoccupations, a affirmé Darryl Steinhauer. (Les conseillers) sont appelés le soir à ce sujet et leur disent “Hé, que se passe-t-il ?” »

Les groupes aimeraient savoir.

« La Pathways Alliance n’a fourni à nos Premières Nations aucun rapport ni aucune donnée évaluant les risques potentiels associés au stockage du carbone à proximité et sous nos terres de réserve », indique une lettre du 13 octobre adressée par les Premières Nations à Pathways.

La première phase est budgétisée à 16,5 milliards de dollars et permettra de stocker jusqu’à 12 millions de tonnes de carbone par an d’ici 2030. Selon la personne qui en charge des mesures, cela représente entre 12 et 17 % des émissions annuelles des sables bitumineux.

Des milliers de kilomètres carrés impliqués

Les défenseurs affirment que des projets tels que la centrale électrique de Boundary Dam, en Saskatchewan, et le projet Quest de Shell, à l’extérieur d’Edmonton, prouvent que le captage et le stockage du carbone peuvent fonctionner. Quest injecte environ un million de tonnes de dioxyde de carbone sous terre chaque année.

D’autres affirment que les fuites – en particulier à travers des puits de pétrole et de gaz mal scellés ou dans les eaux souterraines – restent préoccupantes.

Le réservoir souterrain de carbone de l’Alberta est vaste. Une carte de Pathways suggère que le centre de stockage proposé couvre des milliers de kilomètres carrés du nord-est de l’Alberta.

Cette carte ne montre aucune terre de réserve ou communauté des Premières Nations, bien qu’il y ait 11 zones de ce type à l’intérieur ou à côté de celle-ci.

« La carte du centre de séquestration proposé… repose sur l’idée que nos Premières Nations et nos terres de réserve n’existent pas ou que nous n’avons tout simplement pas d’importance », indique la lettre des Premières Nations.

Le processus d’approbation du projet suscite également des inquiétudes.

Renato Gandia, porte-parole de l’Alberta Energy Regulator, a annoncé que l’agence examinerait uniquement les installations qui captent le carbone, les pipelines qui le transportent et les puits qui l’injectent. Il ne prendra pas en compte ce qui est injecté ni comment il se comporte après l’injection.

« Un mandat de séquestration du carbone ou un accord du gouvernement de l’Alberta est requis si une entreprise souhaite postuler à un projet de CSC », a-t-il écrit dans un courriel.

Les permis pour un projet de captage et de stockage du carbone (CSC) sont accordés directement par le ministre de l’Énergie. Bien que les demandes nécessitent des plans de surveillance et de nettoyage, les réglementations ne mentionnent pas la participation du public.

« Une série d’applications réglementaires isolées et de faible niveau »

« Il semble que le régime réglementaire consistera en une série d’applications réglementaires isolées et de faible niveau », a lancé Clayton Leonard, avocat de plusieurs Premières Nations membres du groupe de travail.

Les pores situés sous les terres de réserve appartiennent aux Premières Nations. Me Leonard a déclaré qu’il était peu probable que le dioxyde de carbone injecté dans les terres de la Couronne puisse être empêché de s’infiltrer dans les réserves.

« Je ne pense pas que l’on puisse parler d’espace poreux ayant cette limite nette. »

Leonard a déclaré que les informations glanées lors de réunions publiques tenues dans les communautés hors réserve suggèrent que les puits d’injection seront situés à proximité des réserves.

« Cela augmente vraiment notre niveau d’inquiétude. »

Pendant ce temps, M. Steinhauer a déclaré qu’il continue de répondre quotidiennement aux questions des membres du groupe.

« Faire les courses n’est plus aussi rapide qu’avant. »