Les autorités fédérales ont déclaré que la deuxième baleine noire de l’Atlantique Nord retrouvée morte le mois dernier présentait des blessures compatibles avec une collision avec un navire.

Patrick Whittle Associated Press

On compte désormais moins de 360 baleines noires et l’espèce a connu un déclin ces dernières années. Elle est considérée comme étant en danger critique d’extinction.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a été informée de la présence d’une baleine noire morte flottant au large de Savannah, en Géorgie, le 13 février.

L’agence a indiqué vendredi soir qu’une autopsie de l’animal « a révélé des preuves de traumatismes contondants, notamment des fractures du crâne » et que ces « blessures correspondent à celles causées par une collision avec un navire avant la mort ». Cette annonce est survenue quelques jours seulement après que la NOAA a publié plus de détails sur une baleine noire morte au large du Massachusetts qui montrait des signes d’empêtrement dans du matériel de pêche, l’autre menace majeure à laquelle ces mammifères sont confrontés.

La mort de ces rares baleines provoquée par les deux menaces majeures pour l’espèce, devrait motiver des changements de règles, ont suggéré samedi de nombreux groupes environnementaux. Ces groupes réclament depuis longtemps des règles plus strictes régissant le transport maritime et la pêche commerciale afin de protéger les baleines.

« La pouponnière de la baleine noire de l’Atlantique Nord est en train de devenir une scène de crime », a dénoncé Greg Reilly, responsable de la campagne marine du Sud-Est pour le Fonds international pour la protection des animaux. « Sans protection renforcée, la baleine noire de l’Atlantique Nord est vouée à l’extinction. Les législateurs doivent laisser l’administration finaliser la modification du règlement sur la vitesse des navires. »

La NOAA a proposé de nouvelles règles de vitesse des navires pour tenter de protéger les baleines, mais elles ne sont pas encore entrées en vigueur. Les groupes environnementaux ont intenté des poursuites pour tenter d’imposer une date de tombée pour l’application des nouvelles règles.

Les nouvelles normes de pêche conçues pour protéger les baleines contre les enchevêtrements dans les cordages font également l’objet de poursuites en cours auxquelles ont pris part des environnementalistes, des groupes de pêcheurs et le gouvernement fédéral.

La baleine morte au large du Massachusetts et découverte en janvier montrait des signes d’empêtrement dans des lignes de pêche provenant de la pêche au homard du Maine, a confirmé la NOAA cette semaine. L’emmêlement des baleines dans les cordages des navires du Maine est très rare, a indiqué Kevin Kelley, porte-parole de la Maine Lobstermen’s Association.

« Les homardiers du Maine ont apporté des changements significatifs à leur façon de pêcher au cours des 25 dernières années pour éviter les empêtrements et ils continuent de tester l’équipement », a-t-il assuré.

Les baleines noires étaient autrefois abondantes au large de la côte est, mais elles ont été décimées à l’époque de la chasse commerciale à la baleine et ont mis du temps à se rétablir. Les baleines migrent chaque année des eaux au large de la Floride et de la Géorgie vers la Nouvelle-Angleterre et sont confrontées à des dangers tels que des collisions et des enchevêtrements en cours de route. Certains scientifiques ont remarqué que le réchauffement des eaux océaniques les amenait à s’éloigner des zones protégées pendant le voyage.