2023 déclarée année la plus chaude de l’histoire

Lundi, Copernicus, organisme de l’Union européenne voué à la collecte de données sur l’état de la Terre, a annoncé que 2023 aura été l’année la plus chaude des 100 000 dernières années. Voyons voir ce qu’il en ressort…

1,48 degré Celsius

En 2023, la température moyenne de la Terre était 1,48 °C plus élevée que celle de l’ère préindustrielle, soit les années 1850-1900, selon Copernicus. La hausse est pratiquement constante depuis 1850. Le record de 2023 éclipse celui de 2016, qui était de 1,31 °C. C’est un bond de 0,17 degré, ou 13 %.

GRAPHIQUE FOURNI PAR L’AFP En 2023, le seuil de 1,5 °C de plus que la température moyenne de l’ère préindustrielle a pratiquement été atteint.

100 000 ans

PHOTO GUILLERMO SALGADO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme aide à combattre un incendie de forêt à El Patagual, au Chili, en février 2023.

Si l’analyse se limite à la période 1850-2023, il ne faut pas croire qu’il faisait plus chaud avant. Selon Carlo Buontempo, ce seuil est sans doute le plus élevé des 100 000 dernières années. « Il n’y avait tout simplement pas de villes, pas de livres, pas d’agriculture ou d’animaux domestiques sur cette planète la dernière fois que la température était aussi élevée », dit-il. L’analyse des cernes des arbres et des carottes de glace tend à confirmer cette hypothèse, note Samantha Burgess, aussi de Copernicus.

Au bord du seuil limite

PHOTO CHALINEE THIRASUPA, ARCHIVES REUTERS Des piétons se cachent du soleil, à Bangkok, où le mercure a dépassé 40 °C en avril 2023.

En quoi ce 1,48 °C est-il si important ? C’est qu’il correspond, à 0,02 degré près, au seuil limite d’augmentation de la température par rapport à celle de l’ère préindustrielle qu’avaient fixé les participants de la COP21 à Paris, en 2016. L’objectif était alors de maintenir « l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels » et de poursuivre les efforts « pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels ».

En trois décennies

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Des enfants se rafraîchissent dans les fontaines d’eau sur l’Esplanade de la Place des Arts, en juillet 2023.

Sur une période beaucoup plus courte, le constat de la hausse des températures est plus flagrant. Selon Copernicus, la température de la Terre en 2023 était 0,60 degré plus chaude par rapport à la moyenne de la période de 1991-2020. Autrement dit, 40 % de la hausse de 1,48 degré enregistrée depuis 1850 s’est produite dans les 30 dernières années.

Des anomalies partout

PHOTO CLAUDIA MORALES, ARCHIVES REUTERS Un homme se tient dans une partie asséchée du lac Titicaca, en Bolivie, en octobre 2023. L’Amérique du Sud a été touchée par de graves épisodes de sécheresse l’an dernier.

La température moyenne de la Terre en 2023 a été de 14,98 °C. On en aura vu les effets toute l’année avec une kyrielle de phénomènes climatiques extrêmes : incendies de forêt monstres, sécheresses extrêmes, inondations, etc.

IMAGE FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE

Du Canada à l’Antarctique, de la Sibérie à l’ensemble de l’Europe en passant par tous les océans, des anomalies de température ont été enregistrées partout sur la planète en 2023. Au Canada, la température maximale de 2023, soit 42,2 °C, a été enregistrée le 15 août à Lytton, en Colombie-Britannique.

Avec l’Agence France-Presse et The New York Times