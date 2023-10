PHOTO TYLER HICKS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

À quel montant s’élèvent les pertes agricoles causées par les catastrophes depuis 30 ans dans le monde ?

Réponse

3800 milliards $ US. C’est ce que révèle un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui souligne que les catastrophes sont de plus en plus fréquentes et intenses, menaçant la sécurité alimentaire et la durabilité du secteur agricole. On compte environ 400 catastrophes par année dans les deux dernières décennies, contre une centaine par année dans les années 1970.

Le premier navire hybride de la Garde côtière sera construit en Gaspésie

ILLUSTRATION ROBERT ALLAN LTD, FOURNIE PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE Rendu du nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique de la Garde côtière canadienne

La Garde côtière canadienne a confié au chantier naval Forillon de Gaspé la construction de son tout premier bateau hybride, un contrat de 55,5 millions de dollars. Le navire semi-hauturier de recherche halieutique sera propulsé par une motorisation hybride diesel-électrique et sera doté d’un système de stockage d’énergie par batterie, ce qui devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25 %. Il sera aussi en mesure de récupérer l’énergie des unités gyroscopiques de stabilisation (un système réduisant les mouvements d’inclinaison du navire), de se passer de génératrices à quai et de fonctionner en mer en mode électrique pendant 30 à 60 minutes.

Ralentissement du déclin des baleines noires

PHOTO HO, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La population des baleines noires en 2021 était estimée à 364 individus.

Le déclin de la baleine noire de l’Atlantique Nord semble ralentir, mais la situation de cette espèce en danger critique d’extinction demeure « désastreuse », estime le Consortium pour la baleine noire de l’Atlantique Nord. Les dernières estimations de l’organisme, publiées la semaine dernière, font état d’une population de 364 individus en 2021, notamment grâce à 18 naissances, et de 356 individus et 15 naissances en 2022, suggérant que « la trajectoire descendante de l’espèce pourrait ralentir ». L’organisme souligne en revanche une hausse du nombre de blessures d’origine humaine, qui entraîneront probablement la mort d’individus et en empêcheront d’autres de se reproduire.

avec La Presse Canadienne

L’écoblanchiment des banques dans le viseur des autorités suisses

PHOTO ALESSANDRO DELLA BELLA, ARCHIVES BLOOMBERG Le gouvernement a chargé le ministère des Finances d’élaborer d’ici la fin de l’été prochain un projet de réglementation contre l’écoblanchiment dans le secteur financier.

La Suisse veut adopter des règles contre l’écoblanchiment dans le secteur financier, pour éviter que les banques et autres prestataires de services n’induisent leurs clients en erreur quant au caractère durable de leurs produits et services. Le gouvernement a chargé le ministère des Finances d’élaborer d’ici la fin de l’été prochain un projet de réglementation, tout en précisant qu’il renoncerait à l’adopter « si le secteur financier présente une autorégulation [efficace] », ce que ce dernier a indiqué vouloir faire. Greenpeace a déploré le compromis du gouvernement, affirmant que l’autorégulation « échoue à protéger réellement les investisseurs contre la tromperie liée aux produits financiers prétendument durables ».

avec l’Agence France-Presse

La vie sur Terre est « en état de siège »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’année 2023 risque d’être la plus chaude jamais enregistrée.

Le changement climatique constitue une « menace existentielle » et fait en sorte que « la vie sur la planète Terre est en état de siège », a averti un groupe d’éminents scientifiques dans une étude publiée la semaine dernière dans la revue BioScience. L’examen de 35 « signes vitaux » planétaires montre que 20 de ces indicateurs ont atteint un niveau record en 2023, qui est en voie de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée. Pendant ce temps, l’humanité n’a fait que des « progrès minimes » dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déplorent-ils, les concentrations atteignent des niveaux record.

avec l’Agence France-Presse