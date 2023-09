(Brasilia) Le gouvernement brésilien a annoncé jeudi l’envoi d’une aide humanitaire « d’urgence » dans l’État d’Amazonas, où s’étend une partie de la plus grande forêt tropicale du monde, pour faire face à une sécheresse « extrême ».

Agence France-Presse

Les autorités travaillent avec le gouvernement local sur des « actions d’urgence » face aux « risques d’approvisionnement en nourriture, en eau potable, ainsi qu’en produits d’hygiène et en médicaments » pour la population, a indiqué à la presse la ministre de l’Environnement, Marina Silva.

Selon la ministre, 56 municipalités sur un total de 62 sont menacées. Mercredi, l’état d’urgence sécheresse avait déjà été déclaré dans 15 municipalités, affectant 111 000 personnes, selon un communiqué publié par la défense civile de l’État.

« On s’attend à ce qu’environ 300 000 paniers alimentaires soient nécessaires pour aider la population à subvenir aux besoins de base », avec le soutien logistique du ministère de la Défense, a encore déclaré Mme Silva lors d’un évènement à Brasilia.

Dans l’Amazonas, l’État brésilien le plus étendu de quatre millions d’habitants, dont une grande majorité d'autochtones, le niveau d’eau extrêmement bas a provoqué la mort de plusieurs milliers de poissons, principale ressource alimentaire.

Les faibles niveaux d’eau affectent également le transport fluvial, essentiel dans la région.

La défense civile de l’Amazonas a prévenu que la situation pourrait s’aggraver dans les mois à venir, avec des précipitations inférieures à la normale, et affecter quelque 500 000 personnes d’ici à la fin de l’année.

La région souffre actuellement du phénomène El Niño, qui réduit la formation des nuages et donc les précipitations, et dont les effets se font de plus en plus intenses.

Cette sécheresse, qui fait suit aux fortes pluies de la première partie de l’année, reflète les phénomènes attribués par les experts au changement climatique.

« Le Brésil est un pays vulnérable » aux évènements climatiques, a déploré Marina Silva, rappelant le récent passage d’un cyclone dans l’État du Rio Grande do Sul qui a causé la mort de près de 50 personnes.