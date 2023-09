(Ottawa) Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que l’Alberta n’aurait pas de traitement de faveur en ce qui concerne la nouvelle réglementation visant à rendre l’électricité plus propre.

La Presse Canadienne

M. Guilbeault mène actuellement des consultations sur un projet de règlement publié en août qui obligerait toute l’électricité à provenir de sources renouvelables ou à être équipée d’une technologie de captage du carbone d’ici 2035.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré cette semaine qu’elle utiliserait la loi sur la souveraineté de sa province pour contester toute tentative d’Ottawa de faire respecter ce délai.

Elle estime que l’Alberta s’efforce d’atteindre un réseau électrique net zéro d’ici 2050, mais que cela coûterait une fortune aux contribuables de l’Alberta d’ici 2035 ou même qu’il y a un risque que la province se retrouve sans une source d’énergie fiable.

M. Guilbeault conteste cela et dit vouloir travailler avec toutes les provinces et tous les territoires pour s’assurer que la réglementation fonctionne pour tout le monde et réduise également les émissions.

Le ministre est d’avis qu’autoriser l’Alberta à bénéficier d’un traitement spécial en vertu de la réglementation ne serait pas équitable pour le reste du pays.