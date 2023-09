François Legault à l’ONU

Le Québec n’est pas un « leader » climatique, affirme Greenpeace

(New York) Alors que le premier ministre François Legault va parler d’environnement aux Nations unies à New York cette semaine, des voix s’élèvent au sein de groupes environnementaux pour souligner que le Québec doit en faire plus en matière de lutte aux changements climatiques.