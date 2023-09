New York

Un Britannique nage 500 km pour alerter sur la pollution des eaux

(New York) Un nageur d’endurance britannique et « parrain de l’ONU pour les océans » a bouclé mercredi à New York 500 km de nage dans le fleuve Hudson pour sensibiliser sur la pollution des eaux, quelques jours avant l’Assemblée générale des Nations unies.