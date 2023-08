Les Montréalais ont jeté moins de détritus dans leurs différents bacs en 2022, une bonne nouvelle toutefois assombrie par le manque de popularité du compost.

Chaque résidant de la métropole aurait produit environ 4 % moins de détritus en tous genres par rapport à l’année précédente, pour un total de 441 kilogrammes par année et par personne.

« Entre 2020 et 2021 on avait augmenté de deux kilos [par personne] et là, on a réduit de 22 kilos », a dit l’élue responsable de l’environnement au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger, en entrevue avec La Presse.

Mme Mauger a plusieurs hypothèses pour expliquer cette baisse : « Il y a le ralentissement économique qu’on a vu en 2022, il y a l’augmentation du panier d’épicerie qui fait qu’on a peut-être moins gaspillé d’aliments », a-t-elle dit. Le retour au bureau fait aussi en sorte que les Montréalais ont peut-être jeté davantage de détritus dans une poubelle commerciale exclue des statistiques municipales.

Par ailleurs, la Ville de Montréal a récolté moins de compost en 2022 par rapport à l’année précédente. Seul un tiers des matières compostables sont réellement compostées, bien loin de la cible que s’est donnée l’administration Plante.

« On demande à la population de participer. Cette participation-là elle n’est pas optionnelle, elle est obligatoire », a dit Mme Mauger. « On parle de 50 % du volume [de déchets] qu’on génère chaque semaine, alors c’est important de le détourner de l’enfouissement. »