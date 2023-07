Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Gare aux chiens quand il fait chaud

C’est documenté, les humains commettent plus de crimes violents lorsque la température et la pollution de l’air sont élevées. Des chercheurs américains ont voulu savoir si la météo influençait aussi l’humeur de la race canine. Après avoir analysé 69 525 signalements de morsures de chien sur des humains dans 8 villes américaines, dont New York et Los Angeles, les chercheurs tracent un lien direct entre les attaques et la température, révèle l’étude parue dans Nature. Les morsures de chien représentent 0,3 % de toutes les visites aux urgences aux États-Unis. Elles sont à l’origine de lésions craniofaciales, d’amputations de doigts et parfois même de décès.

La mer ou la mine ?

PHOTO SIMON DAWSON, ARCHIVES BLOOMBERG Le navire d’extraction de diamants Mafuta en quête de diamants dans l’océan Atlantique, au large de la côte de la Namibie, en juin 2017

Les océans sont de nouveau dans la ligne de mire des géants miniers pour en retirer des métaux servant à concevoir batteries, téléphones portables et ordinateurs. L’organisme des Nations unies responsable des fonds marins doit se réunir cet été pour débattre d’un projet de « code minier ». Plus de 30 licences d’exploration ont déjà été accordées, principalement dans la zone de fracture Clarion-Clipperton, s’étendant sur 4,5 millions de kilomètres carrés entre Hawaii et le Mexique. Les défenseurs de l’environnement craignent que les écosystèmes ne soient endommagés par l’exploitation minière. Notamment à cause des risques de fuites, de déversements de carburants et d’autres produits chimiques utilisés dans l’extraction.

Les riches et l’empreinte carbone

PHOTO PAUL TAGGART, ARCHIVES BLOOMBERG Un avion d’affaires léger Bombardier Learjet 40 XR

Loin de diminuer, l’empreinte carbone des plus fortunés de notre planète ne cesse d’augmenter, dénonce un chercheur de l’Université norvégienne de sciences et technologies, Edgar Hertwich. Ils consomment plus, ce n’est donc pas étonnant que leur empreinte soit plus élevée, rappelle l’expert. « Mais d’un point de vue éthique, c’est injuste que les riches obtiennent une plus grande part des émissions de CO 2 », a-t-il déclaré cette semaine au New Scientist. L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) du Québec a publié des données, en février, démontrant que l’empreinte carbone des ultrariches équivaut aux émissions annuelles de 1000 à 2000 Canadiens de la classe moyenne.

La Tamise en manque d’oxygène

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un bateau aux couleurs de l’Union Jack, sur la Tamise, à Londres

Eaux usées et temps chaud : la Tamise à Londres est privée d’oxygène, au point de tuer des milliers de poissons. Afin de sauver les espèces marines et les plantes en danger, un bateau spécialisé a été déployé une première fois l’été dernier. Durant une dizaine de jours, il a littéralement injecté de l’air dans le fleuve. La société Thames Water est propriétaire de deux bateaux, Vitality et Bubbler, équipés pour pomper jusqu’à 30 tonnes d’oxygène par jour. À la mi-juin, des milliers de poissons ont été retrouvés morts dans la rivière Soar, à Leicester, au Royaume-Uni, à cause du faible apport en oxygène.

Quiz

Où a été enregistrée la journée la plus chaude au Canada mardi dernier ?

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE La ville de Kuujjuaq, dans le Nunavik

Le 4 juillet 2023, la température la plus élevée a été enregistrée à Kuujjuaq, dans le nord du Nunavik. Le mercure a grimpé à 34,3 °C. Le lendemain, une température de 34,7 °C a été enregistrée dans la communauté de Kuujjuarapik, dans le Nord-Ouest québécois.