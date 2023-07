PHOTO THE OCEAN RACE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Vancouver) Selon une nouvelle étude, les épaulards résidents du sud souffrent de plus en plus de maladies de la peau qui laissent de grandes tâches sur leur couleur distinctive noir et blanc.

Nono Shen La Presse Canadienne

La recherche, publiée jeudi dans la revue PLOS One, a analysé des photographies de plus de 18 000 observations d’orques de 2004 à 2016 dans la mer des Salish, une zone maritime du nord de l’océan Pacifique. On constate que les lésions cutanées sont devenues « étonnamment » plus répandues, posant une autre menace pour une population déjà confrontée à une gamme de défis.

Le co-auteur Stephen Raverty, pathologiste vétérinaire au Centre de santé animale de la Colombie-Britannique, a déclaré que les scientifiques qui ont observé les baleines avaient déjà remarqué ces changements inhabituels de la peau, mais ils n’avaient jamais été évalués au fil du temps.

L’étude indique que bien que la signification des lésions n’était pas claire, la possibilité qu’elles soient liées à la diminution de la condition physique et de l’immunité dans une population en voie de disparition était une préoccupation.

Les scientifiques ont émis l’hypothèse que les lésions pourraient être une infection et un indicateur de la capacité déclinante des baleines à repousser la maladie.

La cause sous-jacente exacte de ces problèmes de peau n’était pas claire, a déclaré M. Raverty, mais ils pourraient résulter d’activités humaines.

« Nous savons qu’il y a certainement des conséquences liées à l’augmentation du trafic maritime, aux charges de contaminants, à l’augmentation du bruit dans l’environnement marin et au manque de proies, qui sont en quelque sorte les principaux éléments reconnus pour avoir un impact sur la santé des épaulards résidents du sud », a expliqué M. Raverty.

Joseph Gaydos, scientifique en chef de l’école de médecine vétérinaire de l’université de Californie à Davis et auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué qu’avant d’examiner les données, ils n’avaient aucune idée que la prévalence des lésions cutanées augmentait de manière si spectaculaire.

« C’est inquiétant, dit-il. Nous devons maintenant essayer d’isoler l’agent infectieux potentiel ».

L’étude a porté sur 141 baleines, dont 99 % présentaient des signes de lésions cutanées à un moment donné de l’étude.

Les types de lésions les plus courants étaient les « tâches grises » observées chez 27 % des baleines étudiées, suivies des « cibles grises » observées dans 24 % des cas.

M. Raverty a déclaré que l’étude était un pas en avant dans l’évaluation de la santé des baleines via une évaluation « non invasive » pour elles.

« [Cela] nous aide à savoir si ces changements peuvent indiquer quelque chose qui se passe de manière systémique et qui pourrait avoir un impact sur la santé des animaux », a-t-il ajouté.

Un autre co-auteur, Martin Haulena, vétérinaire en chef à l’Aquarium de Vancouver, a souligné que l’étude peut aider les scientifiques à recommander des stratégies de conservation.

En tant que groupe d’animaux hautement contaminés, les épaulards sont affectés par la conservation des espèces de saumon, de l’habitat et du bruit, a-t-il précisé.

« Un environnement sain, une perturbation minimale : ces choses sont très importantes pour le rétablissement des baleines », a affirmé M. Haulena.

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.