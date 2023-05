Gros plan sur les vagues de chaleur

La chaleur est l’évènement météorologique qui tue le plus de personnes au Canada chaque année. Et avec les changements climatiques, la fréquence et l’intensité de ces vagues accablantes iront en augmentant. Or, tous n’y sont pas exposés également, montre la cartographie interactive lancée mardi par le département de géographie de l’Université Laval. Visite guidée en quelques points chauds.