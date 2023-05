On l’appelle la super floraison. Un évènement exceptionnel aux couleurs spectaculaires qu’on peut même observer de l’espace au-dessus de la Californie. Or, ce phénomène pourrait se faire rarissime dans l’avenir en raison des changements climatiques. Tour d’horizon en quadrichromie.

Une super floraison ? C’est quoi, cette nouvelle affaire-là ?

Ce printemps, la Californie est envahie par les fleurs qui font un retour remarqué après des années de sécheresse dans l’Ouest américain.

PHOTO AUDE GUERRUCCI, REUTERS Champ de coquelicots et autres fleurs sauvages, près de la Réserve de pavot de Californie d’Antelope Valley, à Lancaster

PHOTO AUDE GUERRUCCI, REUTERS Coquelicots en fleur, près de la Réserve de pavot de Californie d’Antelope Valley, à Lancaster

PHOTO AUDE GUERRUCCI, REUTERS Deux jeunes se prenant en photo dans un champ de coquelicots, à Lancaster

On s’excite pour des fleurs ? Ils sont fous, ces Romains, euh, ces Américains…

On ne parle pas de quelques fleurs, mais de champs entiers recouverts de fleurs sauvages, au point que le phénomène peut être observé de l’espace. Le 11 avril dernier, la NASA a publié des images prises quelques jours plus tôt par le satellite Landsat 9, qui effectuait un passage au-dessus de la Californie. Celles-ci montrent une zone de la plaine de Carrizo, au nord de Los Angeles, où la couleur mauve se distingue clairement. Des images prises par l’agence spatiale américaine deux ans plus tôt présentaient un portrait fort différent avec des champs durement touchés par la sécheresse.

PHOTO MAXAR TECHNOLOGIES, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Image satellite de la Réserve de Pavot de Californie d’Antelope Valley, à Lancaster

PHOTO MAXAR TECHNOLOGIES, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Image satellite montrant des étendues de fleurs sauvages autour d’une route, à Santa Margarita

Ce sont des images remarquables, en effet. Il semble que la nature reprenne ses droits après tout. Pourquoi dites-vous que le phénomène est exceptionnel ?

Des chercheurs de l’Université de Californie ont compté 10 super floraisons (super blooms en anglais) dans le sud de la Californie au cours des 40 dernières années. Neuf fois sur dix, elles se sont produites après une période de précipitations plus importantes que la moyenne. Des températures plus fraîches au printemps favorisent également l’émergence d’une super floraison. Le dernier évènement du genre s’était produit en 2019. « La super floraison de 2023 est un évènement extraordinaire. C’est l’une des plus belles floraisons que j’aie jamais vues, souligne Naomi Fraga à La Presse. C’est un évènement incroyable pour un botaniste », ajoute la directrice des programmes de conservation au Jardin botanique de la Californie.

Ça fait triper les botanistes, ça me semble assez évident. Mais à part les spécialistes, ça ne doit pas vraiment intéresser le public, cette super floraison.

Vous êtes dans le champ, si vous nous permettez un jeu de mots ! Cet évènement est aussi devenu très populaire auprès de la population. En 2019, lors de la dernière super floraison, les Californiens ont été nombreux à visiter leurs champs pour y photographier des paysages spectaculaires. Il n’était pas rare de voir des files d’attente pour entrer dans des sites abritant de telles scènes. Visit California consacre même une section de son site web au phénomène et suggère les meilleurs endroits pour observer les plus beaux paysages fleuris.

Je comprends, mais il s’agit probablement de gens qui sont des maniaques d’horticulture…

Ils sont très nombreux alors ! En février dernier, les autorités ont annoncé la fermeture du site Walker Canyon, au sud de Los Angeles, pendant toute la durée de la floraison, afin d’éviter le scénario « cauchemardesque » qui s’est produit en 2019, lors de la dernière super floraison. Cette année-là, les automobilistes s’arrêtaient carrément le long de l’Interstate 15 afin de photographier le paysage. La California Highway Patrol a dû y envoyer des agents pour gérer le trafic et l’un d’eux est mort après avoir été happé par une voiture au moment où il remettait une contravention à un automobiliste. « Il n’y avait pas un seul quartier qui n’était pas touché par les embouteillages, a déclaré récemment la mairesse de Lake Elsinore, Natasha Johnson, à l’hebdomadaire Desert Sun. Nos cinq sorties d’autoroute vers la ville étaient bloquées. L’autoroute était complètement bloquée, les gens sortaient de leur voiture. Nos secouristes avaient du mal à se frayer un chemin dans la circulation. Nos habitants n’ont pas eu de qualité de vie pendant plusieurs semaines. Les fleurs étaient magnifiques, mais la scène était un cauchemar. »

Une chance que ça ne se produit pas tous les ans…

La mairesse de Lake Elsinore est probablement de votre avis, en effet. Il faut préciser que la sécheresse en Californie ces dernières années a littéralement empêché les graines de fleurs sauvages enfouies dans le sol de germer. Ce qui est néanmoins fascinant, c’est que celles-ci peuvent rester en dormance pendant des années en attendant la pluie. Selon les experts, les super floraisons permettent d’imaginer à quoi ressemblait la Californie il y a des centaines d’années. Mais ces scènes risquent d’être rarissimes dans l’avenir.

Que voulez-vous dire ?

« La floraison [de 2023] pourrait être la meilleure d’ici la fin de nos jours. Avec les changements climatiques, on ne sait pas vraiment ce qui va se produire », a déclaré Evan Meyer, directeur de la fondation Theodore Payne, qui défend la préservation des plantes indigènes, au Washington Post. « Les effets du changement climatique auront certainement un impact sur ces écosystèmes, ajoute Naomi Fraga. Cela peut entraîner la prolifération d’espèces envahissantes, des sécheresses prolongées et des changements dans les régimes de précipitations. Il est difficile de dire exactement ce qui se passera, mais si nous connaissons des sécheresses extrêmes pendant plusieurs années, ces évènements pourraient devenir de plus en plus rares. »

Sources : The Washington Post, The Desert Sun, The New York Times, NASA