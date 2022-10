Planète bleue, idées vertes

Savoir planter des choux (à travers du carton)

(Saint-Damien-de-Buckland) La coopérative Les Choux Gras réutilise des cartons d’emballage du constructeur d’autocars Prevost pour enrichir le sol de ses champs et protéger ses cultures des mauvaises herbes. Plus d’une tonne de carton a ainsi pu être valorisée et détournée du recyclage cette année. Et ce n’est qu’une des multiples matières résiduelles dont cette coop de la région de Bellechasse fait… ses choux gras.