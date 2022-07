Déchets plastiques

La Californie va contraindre les industriels à recycler et financer la dépollution

(Los Angeles) La Californie s’est dotée jeudi d’une loi visant à réduire de manière spectaculaire les emballages plastiques non recyclables et le polystyrène expansé d’ici dix ans, un effort qu’il appartiendra aux industriels eux-mêmes de mettre en œuvre et de financer aux termes de cette législation.