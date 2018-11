Le grand chef Guillaume Carle dans le collimateur de l'AMF

Il fallait bien sûr rénover les bâtiments, planter des tipis, mettre sur pied un centre d'interprétation autochtone. Le plan était certes ambitieux, mais Daniel Brabant avait confiance : il a acheté 83 parts dans le projet, à 120 $ chacune.

Il a déchanté quand, du jour au lendemain, son investissement de près de 10 000 $ s'est envolé en fumée.

Le grand chef de la CPAC, Guillaume Carle, avait décrété que Daniel Brabant n'avait plus droit à ses parts puisqu'il avait été « banni » de la Confédération après lui avoir manqué de respect. « C'est évident ! Tu n'attaques pas le grand chef et après ça, t'as tout encore. C'est certain ! », s'exclame Guillaume Carle en entrevue avec La Presse.

Cette logique pourrait sembler discutable aux yeux des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF). La Presse a appris de sources fiables que l'organisme avait ouvert une enquête sur les parts vendues par la CPAC dans divers projets, dont celui du Domaine des Quatre Saisons.

Guillaume Carle n'est pas inscrit auprès de l'AMF à titre de courtier en valeurs mobilières, comme l'exige la loi.

« Il disait qu'à 120 $ l'action, on n'avait pas besoin de déposer un prospectus. Ce n'était pas vrai. » - Gilles Gagné, ancien chef de la division québécoise de la CPAC

140 INVESTISSEURS DE MIKINAK

Gilles Gagné et sa défunte femme, Lise Brisebois « Canard Blanc », ont acheté cinq parts. « Ça nous a coûté 600 $. On a surtout investi un an et demi de notre vie dans ce projet. On y allait toutes les fins de semaine. J'ai mis 35 000 kilomètres sur mon char rien que pour ça. »

Mandatée par le chef Carle pour gérer le projet, Lise Brisebois a vendu des parts à 140 membres de Mikinak, une communauté qu'elle avait créée pour représenter les autochtones hors réserve de la Montérégie. Elle a récolté 60 000 $ auprès de ses membres. « On a tout investi dans le projet, dit M. Gagné. On a refait la plomberie et l'électricité. On a sablé, on a verni les chalets. On a travaillé ! »

Au cours de l'année 2017, les relations se sont envenimées au sein de la CPAC. Les dirigeants de Mikinak se sont mis à soupçonner Guillaume Carle de faire subir des tests d'ADN bidon à leurs membres, puis de leur vendre des cartes d'identité en les encourageant à s'en servir pour se prévaloir de droits réservés aux Indiens inscrits. Deux enquêtes policières, de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada, sont en cours à ce sujet.

Le conflit qui couvait a éclaté au grand jour le 9 septembre 2017, quand les dirigeants de Mikinak ont demandé la démission de Guillaume Carle en assemblée générale. Le grand chef a interprété le geste comme une tentative de « coup d'État ». Selon lui, la sanction à imposer aux renégats était claire : « On oublie ça, c'est fini, merci, bye ! »

« TU N'AURAS JAMAIS UNE CENNE »

« Il nous a rayés », constate René Lavigne, un membre qui a investi 1200 $ dans le projet du Domaine des Quatre Saisons et a passé une semaine à nettoyer le site à l'été 2017. « J'ai essayé de récupérer mon argent. Il m'a dit : "Tu n'auras jamais une cenne, oublie ça, je t'ai mis dehors avec la gang de pourris, ça vient de s'éteindre." »

Jean Guillemet a payé environ 1000 $ pour faire partie de l'aventure.

« Guillaume Carle nous a exclus parce qu'on a voulu le destituer. On lui a dit que ses tests d'ADN, c'était de la frime. C'était juste pour faire de l'argent. Il nous a dit qu'on n'avait plus de parts. » - Jean Guillemet

Guillaume Carle accuse de son côté Gilles Gagné et Lise Brisebois de ne pas lui avoir remis l'argent récolté pour le projet ni la liste des actionnaires. « Je suis le grand chef, d'accord, mais ce sont eux qui s'occupaient du projet. Ce sont eux qui ont volé le monde, pas moi ! »

Les actionnaires qui ne se sont pas rebellés et qui ont reçu des certificats signés de sa main n'ont pas à s'inquiéter : leurs parts sont parfaitement valides, assure le grand chef. Le projet, au point mort, sera relancé sous peu, promet-il.

Guillaume Carle a créé une société en commandite, la Confédération des peuples autochtones des Amériques, lui permettant selon lui de vendre des parts sans avoir à s'inscrire auprès de l'AMF. « La structure a été légalement créée. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de fraude. »

Il soutient qu'un notaire, John Lapierre, a d'ailleurs confirmé la légalité du projet d'investissement.

« Non, ça, ces affaires-là, ce n'est pas moi », proteste le notaire de Gatineau, qui soutient avoir seulement travaillé au renouvellement du bail du domaine, situé sur des terres publiques. « Moi, je n'émettais pas les certificats, pas du tout. C'est tout à l'interne, c'est tout eux qui faisaient ça. »

MYSTÉRIEUSE ACQUISITION

Guillaume Carle affirme que le Domaine des Quatre Saisons - qui vaut selon lui « quatre, cinq millions minimum » - a été cédé à la CPAC, pour la somme symbolique d'un dollar, par une communauté religieuse désirant soutenir les autochtones.

Des zones d'ombre subsistent toutefois en ce qui concerne ce généreux don.

Le domaine appartenait à l'Ordre du Coeur Immaculé, une communauté religieuse installée à L'Avenir, près de Drummondville. Son fondateur, le père Yves-Marie Blais, avait été exclu de l'Église catholique. Ses adeptes croyaient aux apparitions et aux phénomènes apocalyptiques. Ils avaient acquis le Domaine des Quatre Saisons pour 57 000 $, en 1995, afin de s'y réfugier lorsque surviendrait le grand déluge.

Le cataclysme n'a pas eu lieu. « Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'on a beaucoup prié pour ça », souffle soeur Marie-Pierrette Rioux, l'ancienne directrice du domaine, où elle a vécu pendant près de 20 ans.

La mort du père Blais, en 2007, a sonné le glas de l'Ordre du Coeur Immaculé. « Quand le maître meurt, ce n'est plus la même chose, explique soeur Marie-Pierrette. On n'était pas assez formés pour faire marcher un si gros domaine. Les soeurs ne voulaient pas s'occuper de ça. »

C'est le « frère Antoine » qui a hérité du Domaine des Quatre Saisons et des bâtiments de L'Avenir, évalués par la municipalité à deux millions de dollars. De son vrai nom André Messier, cet ancien cultivateur était le comptable de l'Ordre.

Devenu président de la Société Reine de la Paix, qui gérait les avoirs de l'Ordre, André Messier s'est associé à Daniel Poulin, un « inventeur » qui a écopé de six mois de prison, en 2016, pour avoir berné des investisseurs.

M. Poulin affirme qu'il projetait de convertir les bâtiments de L'Avenir en centre d'hébergement pour femmes autochtones en détresse. C'est à ce moment-là, dit-il, que le grand chef de la CPAC serait entré en jeu.

« Guillaume disait qu'il connaissait les groupes de femmes autochtones désespérées. Nous, on a vu une opportunité à ce qu'il soit là, mais, finalement, cela s'est retourné contre nous. » - Daniel Poulin

Guillaume Carle soutient que les administrateurs de la Société Reine de la Paix ont adopté une résolution pour que le Domaine des Quatre Saisons « soit donné dans l'intérêt du peuple autochtone ». Il affirme avoir intégré le conseil d'administration de la Société par la suite. « Quand je suis rentré, la résolution avait déjà été passée. »

Or, la transaction a été décidée par Guillaume Carle lui-même... en l'absence des administrateurs de la Société, si l'on en croit le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 16 septembre 2016 au domicile du grand chef, à Gatineau.

Outre Guillaume Carle, trois personnes ont participé à cette assemblée, toutes liées à la CPAC.

C'est ainsi qu'en leur absence, André Messier et Daniel Poulin ont été suspendus de leurs fonctions ; Guillaume Carle a pris la tête de la Société ; les signatures des comptes bancaires ont été modifiées en faveur de M. Carle ; et le Domaine des Quatre Saisons a été transféré « au soin de la CPAC ».