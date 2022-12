Bon, ben, on y est. On y est tous arrivés en même temps. Autant les présidents que les vaches en cavale. Cette nuit, c’est Noël. Sonnez hautbois, résonnez musettes ! Alors, qu’est-ce qu’on se souhaite ?

Non, non, n’allez pas trop vite, malheureux ! Les gens se font toujours les mêmes souhaits, comme pour se débarrasser. Sans trop y penser. C’est fini, le temps de la désinvolture. Maintenant, tout est analysé, les vœux comme les tweets. Faut prévoir les conséquences.

Je sais ce que vous alliez dire : « Je te souhaite la santé ! C’est ce qu’il y a de plus important. » Ben oui ! La santé ! Facile à souhaiter ! Les hôpitaux débordent ! Avec tous les virus respiratoires invités à nos partys, votre souhait ne durera même pas deux journées.

Souhaiter la santé en cette période de l’année, c’est comme souhaiter au Canadien la Coupe Stanley.

C’est du deuxième degré. C’est du souhait gaspillé !

Faut être plus réaliste. Plus approprié. Au lieu de souhaiter la santé à votre beau-frère, souhaitez-lui de trouver quelqu’un pour le soigner, ça va pas mal plus l’aider. Je te souhaite d’attendre moins de 20 heures aux urgences ! Je te souhaite de passer une radio de ton pied avant 2024 ! Ça, c’est de la bienveillance.

L’autre affaire que tout le monde se souhaite, durant le temps des Fêtes, c’est l’amour. Je te souhaite plein d’amour ! OK, mais encore ? Un couple sur deux ne sera plus ensemble au prochain réveillon. Il va venir d’où, votre plein d’amour ? Peux-tu être plus précis ? Quelle sorte d’amour que tu me souhaites ? Amour Tinder ? Amour Facebook ? Amour Yoga ? Et si l’amour souhaité n’arrive pas, on va avoir créé chez la personne de faux espoirs. Elle risque de vous en vouloir. Tu m’avais souhaité plein d’amour et j’ai vécu plein de ruptures. C’est ta faute ! Vaut mieux se protéger quand il est question d’amour.

On ne badine pas avec des vœux d’amour. Alors, souhaitez à quelqu’un de trouver l’amour en lui.

Comme ça, ce sera son problème.

Le souhait classique formulé aux jeunes, c’est : « Je te souhaite du succès dans tes études ! » N’allez plus là. Terrain miné. Le succès est surévalué. Ce n’est plus le but visé dans les écoles. L’important, c’est le cheminement. Et puis, ce n’est pas bon pour les élèves éprouvant des difficultés. C’est réducteur. Surtout si ça fait trois ans que vous souhaitez ça à votre neveu et que, depuis trois ans, il est toujours en secondaire II.

Vous êtes mieux de souhaiter aux élèves une classe bien aérée, ou un prof présent : c’est souhaitable, quel que soit leur potentiel.

Il y a aussi les souhaits préparés que l’on retrouve dans les cartes de Noël. Style : « Que le bonheur soit avec vous pour Noël et pour toujours ! » Ben là ! Après ça, on dit que les politiciens promettent n’importe quoi. Est-ce qu’il y a déjà quelqu’un qui a reçu cette carte et dont le bonheur a été avec lui pour Noël et pour toujours ? Jamais. Peut-on poursuivre Hallmark ? Y a de l’argent à faire. Si vous ne voulez pas être traîné vous aussi en justice, baissez les attentes : « Je te souhaite de ne pas trop t’ennuyer à Noël et d’avoir du fun quelques fois durant l’année. » Ça, c’est beaucoup moins attaquable.

On se demande pourquoi il y a plein de personnes tristes à Noël ? Tout le monde leur a souhaité, l’an passé, amour, santé et prospérité ; ils ont cassé, sont tombés malades et ont investi dans la cryptomonnaie. Bref, vous les avez « jinxés ». Ou si vous préférez, vous leur avez porté malheur. Et vous vous apprêtez à leur répéter la même chose, dans quelques heures. C’est de l’acharnement ! Vous tournez le fer dans la plaie.

La façon la plus simple de se déresponsabiliser de ses souhaits envoyés, c’est de dire : « Je te souhaite de réaliser tes souhaits. »

Comme ça, ce n’est plus votre faute, si ça ne se réalise pas. C’était à lui de se souhaiter des choses à sa portée.

De toute façon, l’efficacité des vœux reste grandement à prouver. À part aux Fêtes, quelle est la seule autre fois où l’on en prononce ? Quand on se marie.

C’est ça que je disais.

Sur ce, je vous souhaite une belle météo, ce week-end, des routes dégagées, du soleil et pas de trafic jusqu’à la fin de vos jours !

Joyeux Noël !