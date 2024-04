Métro de Montréal La mairesse en virée pour constater l’insécurité

Voies de fait, personnes en crise et consommation de drogues de plus en plus nocives : un cocktail dangereux qui fait peur aux usagers de la STM. Alors que l’été arrive, l’insécurité dans le réseau de transport est au cœur des préoccupations du SPVM, ont pu constater la mairesse de Montréal et d’autres élus municipaux, le temps d’une visite dans le métro à laquelle a assisté La Presse.