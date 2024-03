(Montréal) Estimant que la venue de Northvolt est « à la base une bonne nouvelle », mais que l’atterrissage du projet d’usine a été « laborieux », les libéraux exhortent le gouvernement Legault à lancer un BAPE générique sur la filière batteries.

Jean Philippe Angers La Presse Canadienne

Dans une lettre transmise dimanche au premier ministre François Legault, le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, affirme que la période de demande d’une étude d’impact sur l’environnement par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour Northvolt est passée, et il exhorte M. Legault à « ne pas reproduire les mêmes erreurs à l’avenir ».

« Pour l’économie, l’environnement, nos PME et nos régions, le succès de la filière batteries exige un BAPE générique. Votre gouvernement doit faire preuve de plus de rigueur et de transparence », peut-on lire dans la lettre dont une copie a été transmise à La Presse Canadienne.

Dans sa missive, M. Tanguay soutient qu’un BAPE générique « ne doit pas être perçu comme une étape incommodante et nuisible ». « Au contraire, il s’agit d’un rendez-vous collectif pour définir une vision respectueuse et optimale sur le plan économique, environnemental et social », fait-il valoir.

« Ultimement, M. Legault, en répondant favorablement à notre demande, vous créerez la première condition gagnante pour l’acceptabilité sociale », écrit le chef de l’opposition officielle.

Selon M. Tanguay, un BAPE générique sur la filière batteries entre « carrément dans la mission » de l’organisme, en fonction des principes de la Loi sur le développement durable, et « ça se peut se faire en quelques mois ».

L’organisme a réalisé 11 mandats génériques depuis sa création en 1978, notamment sur l’« état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés » en 2020, peut-on voir sur le site du BAPE.

Pour nous, les libéraux du Québec, la filière batteries, on veut que ça marche. Mais pour que ça marche, faut mettre les Québécois dans le coup. Et pour ça, ça prend davantage de transparence, de rigueur, ça prend une vision. Marc Tanguay, chef intérimaire libéral

« Dans le dossier Northvolt, on a compris, il n’y en aura pas de BAPE. Ceci dit, il y a le concept de BAPE générique, sur la filière batteries. C’est ce que nous demandons. On doit avoir une réflexion collective ; on doit avoir une adhésion collective aux multiples projets et aux opportunités [économiques] que représente la filière batteries », a-t-il déclaré.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Terrain de la future usine Northvolt

Le chef libéral n’a pas manqué de lancer une flèche au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui, selon lui, « gère cela comme bon lui semble, à la petite semaine ».

« Pierre Fitzgibbon ne peut pas prétendre avoir toutes les réponses […] Il ne peut pas parler d’acceptabilité sociale en disant simplement que les Québécois doivent changer d’attitude. Il y a un outil que l’on s’est donné – le BAPE générique – et qui n’aurait aucun impact négatif sur l’avancement du projet de Northvolt », a-t-il soutenu.

Il revient au premier ministre Legault de dire, comme un « gouvernement responsable […] on va demander un BAPE générique », estime M. Tanguay. « Parce que si on attend après M. Fitzbiggon et l’actuel ministre de l’Environnement [Benoit Charette], on n’en aura jamais », a-t-il affirmé.